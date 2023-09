Vuelle, campagna abbonamenti a gonfie vele La curva già verso l’esaurimento dei posti

A meno di una settimana dall’apertura della campagna abbonamenti, arrivano buoni segnali da parte della tifoseria. Com’era prevedibile, la curva sta andando rapidamente verso l’esaurimento dei posti. I 756 posti totali del settore K sommati ai 200 del settore A corrispondono quasi a mille. Il parterre retro canestro è già al completo con i 100 posti occupati dal Club Tonucci ed il resto dai ragazzi della Fanzone. Mentre i posti liberi del settore K sono già stati bruciati, per cui se tutti i vecchi abbonati rinnoveranno il proprio posto si andrà verso una curva piena e compatta. Ed anche se non confermassero tutti, è facile prevedere che i posti vacanti sarebbero presi d’assalto alla riapertura della seconda fase visto che sono i più economici (110 euro il K2, 135 euro K1 e K3). Intanto, mentre i tifosi fanno la loro parte, la squadra lavora a buon ritmo, aumentando l’amalgama.

"Gli italiani hanno contribuito molto a cementare il gruppo, che si è già unito parecchio - sottolinea Walter Magnifico - e anche gli americani hanno riconosciuto che non capita sempre. In più tutti stanno apprezzando la chiarezza del coach nei concetti che vengono forniti per la costruzione del nostro sistema. Gli stranieri si sono dichiarati tutti molto ottimisti ed è naturale alla vigilia di una nuova stagione, ma quello che stiamo ripetendo loro è che non verranno apprezzati solo per il raggiungimento di un obiettivo, che non è mai scontato, ma per la qualità del gioco che proporremo e per l’atteggiamento che avranno sul parquet. Avranno modo di rendersi conto presto della durezza del campionato italiano, anche perché domani ci aspetta già una squadra dalla fisicità e dalle qualità tecniche da Eurolega come la Virtus, a prescindere dalle assenze".

In questi giorni la truppa di Buscaglia si allena al Pala D di Campanara, con una sola seduta a cavallo dell’ora di pranzo. Tutto procede bene, compreso il recupero di Mazzola, uomo chiave del team: "Valerio sta bene, sta facendo il percorso gradatamente: partecipa anche alla parte giocata, non solo atletica e migliora giorno dopo giorno". La sensazione che la squadra sia di taglia un po’ piccola non preoccupa il dirigente biancorosso: "Ormai nemmeno Milano e Bologna scelgono più centri dominanti e sono sempre più rari pivottoni come Perkins che chiede palla spalle a canestro. Tutti prediligono lunghi dinamici ed atletici, che corrono il campo e aprono il gioco. Inoltre la protezione del canestro è un lavoro di squadra, la difesa sarà più aggressiva e a rimbalzo collaboreranno anche le ali".

Elisabetta Ferri