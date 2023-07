Vuelle, ’Chara’ a Sassari Tanti i rimpianti dei tifosi

E’ un duro colpo da assorbire quello dell’ingaggio di Charalampopoulos da parte del Banco di Sardegna Sassari. Il greco era amatissimo dai tifosi pesaresi che avrebbero avuto il piacere di rivederlo in maglia biancorossa e l’unico degli stranieri che anche la società avrebbe gradito trattenere, per il quale era stata avanzata una proposta di rinnovo. Fosse approdato all’Olympiakos Atene, come si vociferava, rientrando in patria da trionfatore dopo il grande rilancio che gli ha regalato la stagione pesarese, nessuno avrebbe avuto nulla da ridire; il fatto che sia invece rimasto in Italia, in una formazione che partecipa ad una coppa, ma non la più importante, solleva tanti rimpianti, esternati pure sui social. Anche se è noto a tutti che il budget della Dinamo è più alto, e di conseguenza anche l’offerta economica è stata molto più sostanziosa di quella offerta da Pesaro, un pizzico di delusione nell’ambiente rimane.

Adesso la Vuelle si rimbocca le maniche nel tentativo di pescare un profilo nel ruolo che non faccia rimpiangere il gladiatore ellenico, che aveva saputo far breccia nei cuori dei fans. Bisogna guardare avanti e concentrarsi sulla prossima stagione, che avrà comunque le sue soddisfazioni: fiocca la prima data di pre-season per la Carpegna Prosciutto che sarà impegnata il 15 e 16 settembre all’ottava edizione del torneo di Lucca (Trofeo Carlo Lovari) con Tortona, Venezia e Pistoia: un quadrangolare di buon livello con tre formazioni che hanno disputato gli ultimi playoff 202223 e la neo-promossa toscana che farà gli onori di casa.

La Lega Basket ha reso noto ieri che dalla stagione 202324 sarà Dazn la piattaforma ufficiale per il live streaming della serie A. Dal 24 luglio, infatti, Eleven non sarà più attiva e per quella data gli abbonamenti cesseranno automaticamente. Per quanto riguarda il basket, oltre al campionato di serie A, per chi si abbona a Dazn saranno disponibili sia l’Eurolega che l’Eurocup ma anche le grandi competizioni internazionali tra cui i prossimi Mondiali e gli Europei del 2025, comprese le partite di qualificazione.

Il mercato delle altre, nel frattempo, registra altri affari. Uno di questi riguarda Payton Willis, un nome che era stato accostato anche alla Vuelle ma senza trovare riscontri reali, e che ha firmato con la neo-promossa Pistoia. Un ex biancorosso, Gora Camara, lascia invece la Virtus e approda a Treviso per cercare più spazio, mentre la Segafredo annuncia l’arrivo del serbo Ognjen Dobric. Matteo Chillo va ad allargare la pattuglia italiana di Reggio Emilia, mentre il rookie Jack Nunge, nel ruolo di ala-pivot, è il nuovo acquisto di Scafati. Giga Janelidze, georgiano di nascita ma italiano di formazione, completa il pacchetto indigeno di Venezia. Il belga Retin Obasohan è il colpo di Tortona per il ruolo di play mentre l’esterno Wendell Mitchell approda a Brindisi. Si aspettano ora nuovi squilli da Pesaro, in caccia del pivot e dei due esterni, guardia e ala piccola, che chiuderanno il roster a disposizione di coach Buscaglia.

Elisabetta Ferri