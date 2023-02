"Vuelle, ci sarò fino alla fine della stagione"

Domenica prossima a Venezia sarà una sfida speciale per Charalampopoulos: ha qualcosa da dimostrare alla Reyer, dopo averne vestito la maglia per alcune gare?

"Ad essere onesto, non la ritengo una partita speciale e non ho niente da dimostrare alla mia squadra precedente. Di sicuro non è stato il mio miglior periodo - racconta il greco - perché coach De Raffaele non credeva in me e quello di Venezia era anche un roster molto pieno. Ma ormai quell’esperienza appartiene al passato".

Questa Carpegna Prosciutto sta andando alla grande, decisamente oltre le aspettive: se l’aspettava?

"Sinceramente quando sono arrivato qui non credevo che saremmo arrivati così in alto - ammette -. Ma già dalle prime amichevoli ho notato che giocavamo una buona pallacanestro ed avevamo una buona chimica".

Quale pensa dunque che sia il segreto di questa bella stagione?

"Il segreto è che il coaching staff preparara davvero bene le partite e tutti noi sappiamo esattamente ciò che ci aspetta. Inoltre, abbiamo una grande atmosfera fra noi nello spogliatoio e questo è molto importante".

La prossima settimana vi aspettano le Final Eight: qual è la sua opinione su Varese, avversaria nei quarti di finale, e sulla manifestazione in generale?

"E’ la mia prima Final Eight e sono eccitato dall’idea di farne parte. Varese è una squadra di talento che gioca una pallacanestro libera ed è difficile da fermare. Ma noi vogliamo fare più strada possibile".

In quale stato di forma si trova ora, è tutto ok?

"Sono in buona forma. Ho un problema alla caviglia e sento un po’ di dolore ma abbiamo parlato con i medici e trovato una soluzione che mi consentirà di portare a termine la stagione mantenendo questo standard, poi a fine campionato mi sottoporrò ad un piccolo intervento chirurgico che mi riporterà di nuovo al 100%".

I tifosi pesaresi l’apprezzano molto, anche perché in questa città molti giocano o hanno giocato a basket e capiscono le piccole cose, ma preziose, che fa sul campo. Lo nota questo e le piace?

"Sì lo sento e mi rende molto felice. Sono un giocatore che prova ad aiutare i compagni e la squadra a giocare meglio. Di sicuro potrei fare anche più di così, ma mi piace il mio ruolo in questo gruppo e mi sento molto a mio agio qui".

Se la Carpegna Prosciutto le chiedesse di restare anche il prossimo anno, cosa risponderebbe?

"Considererei la proposta, perché qui sto bene con il coach e con le persone che lavorano all’interno del club. Ma è ancora davvero troppo presto per questo tipo di discussioni".

Elisabetta Ferri