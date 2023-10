Vuelle, classica mission impossible. A Milano per provare a resistere

La Vuelle gira pagina: alla 5ª giornata di campionato sparisce Gavin Schilling dal roster biancorosso per far posto, dalla prossima, all’arrivo di Mockevicius. Oggi a Milano quando si alzerà la palla a due (ore 17, diretta su Dazn) il tedesco non ci sarà: ha transato il contratto con la società e dovrà fermarsi per un lungo periodo a sistemare i suoi problemi fisici. La Carpegna Prosciutto si presenta dunque al cospetto dei campioni d’Italia con uno straniero in meno, ma onestamente con Schilling o senza di lui non sarebbe cambiato molto in questa trasferta. L’importante è che d’ora in poi Totè non sarà più solo a presidiare l’area.

"Fermo restando che Leo non si tocca – è la premessa di Buscaglia all’operazione di mercato appena conclusa – si tratta di avere il reparto coperto maggiormente, con un’attitudine migliore a rimbalzo e copertura difensiva. Era questa l’idea anche prima, al di là dei problemi che poi Schilling ha accusato. Mockevicius? Ha conoscenza del campionato e mentalità oltre che cinque anni in più di esperienza nel basket quindi anche più equilibrio nel suo ruolo: confido che riusciremo ad inserirlo velocemente".

Oggi però c’è una partita da affrontare e bisogna stare sul presente anche perché l’Armani viene dal rovescio inatteso di Berlino e sarà molto determinata: "Milano sarà arrabbiata e vorrà reagire? Ma anche noi, non è che perdere in campionato brucia meno che in Eurolega – replica Buscaglia -. Magari è l’unica cosa che abbiamo in comune in questa giornata noi e loro, arriviamo entrambe da una sconfitta bruciante e coltiviamo il desiderio di riscattarci. Dovremo impattare meglio che con Scafati e, spostando il mirino sull’Olimpia, ricordare le nostre sfide contro due delle attuali capoliste, Brescia e Venezia: quelle squadre lì riescono a coprire i 40’ con lo stesso livello, noi invece ancora no. Abbiamo rimontato come squadra contro la Givova, ma individualmente bisogna crescere".

E’ ciò che chiede il coach alla sua truppa che sta cercando di avere i quattro moschettieri sulle barricate: a Totè e Tambone, splendidi sin dall’inizio, si è unito un ritrovato Mazzola e adesso sembra arrivato pure il momento di Visconti: "Ricky sta guadagnando minuti perché è più solido ogni partita che passa: lavora la palla, difende con più consistenza e non vorrei che fosse valutato solo se fa canestro, anche se è un tiratore e quando esce dalla panchina tutti si aspettano che spacchi la partita coi suoi tiri. Ma può fare molto altro". Il ba-bau Milano si affronta "giocando con aggressività, con la testa meno piena di paure e più personalità". Vedremo quanta ne avranno oggi Bamforth e compagni sul campo dei campioni d’Italia.

Elisabetta Ferri