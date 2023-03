"Vuelle, con Daye per conquistare i playoff"

Il 7 marzo sulla sua pagina Instagram Austin Daye aveva fatto gli auguri di buon compleanno a Mazzola, suo ex compagno a Venezia, aggiungendo "ci vediamo presto" con accanto la bandiera italiana, preannunciando così il suo ritorno. Ieri è arrivata l’ufficialità, con il comunicato della Carpegna Prosciutto uscito nel pomeriggio. La cosa curiosa è che se non si fosse infortunato Valerio, col quale magari avrebbe avuto il piacere di giocare nuovamente, il cerbiattino non sarebbe mai tornato a Pesaro. Sono i casi della vita, che riportano nel nostro campionato un grande talento dopo i fasti vissuti con la Reyer. Ma la prima maglia che ha indossato in Italia è quella della Vuelle, anche per il legame che suo padre aveva con il club, visto che nel 201516 non c’erano grandi risorse. E anche questo Daye 2.0 è dettato dal desiderio di tornare in un posto dove si sente a casa perché, a quanto ci risulta, a Taiwan pagano molto bene le stelle Nba. "Il rapporto che c’è con la famiglia Daye è molto profondo e siamo felici di riavere Austin a casa nostra – commenta il presidente Ario Costa –. E’ pieno di entusiasmo e sarà un valore aggiunto: gli abbiamo detto che oggi siamo dentro i playoff e che vogliamo rimanerci. I problemi alla schiena che aveva avuto nel finale di stagione con Venezia? Sono risolti da mesi, anzi posso svelare che già quest’estate ci avevamo fatto un pensierino e lui ci aveva detto che aveva bisogno di fare una riabilitazione accurata per tornare a posto perciò fino ad ottobre non sarebbe stato disponibile, quindi siccome noi volevamo tutti i giocatori pronti già dal ritiro abbiamo cambiato strada. Poi le vicende accadute in questa stagione ci hanno dato la possibilità di ritrovarci".

Anche Magnifico festeggia un ritorno simbolico, oltre che tecnicamente interessante: "C’è il piacere reciproco di ritrovarsi, ma con la famiglia Daye sono in contatto tutto l’anno perché fa parte della mia vita – dice Walter –. Anche loro sanno tutto di Pesaro, erano informati sia dell’infortunio di Mazzola che della qualificazione alle Final Eight e che siamo in lotta per i playoff. Ho sentito Austin dopo la sua decisione gli ho detto che lo considero ancora un giocatore da parquet importanti e che tornando in Italia potrà dimostrarlo. Non devo presentarlo, lo conosciamo, lui ha un tocco di velluto sia nel tiro da tre che spalle a canestro. E quando va in post, anche se magari non ha la stazza, ha l’altezza per sfidare l’avversario, in più palleggia come un esterno perciò può creare anche per gli altri e potrà far crescere i compagni. Quanto alle motivazioni, viene con le migliori intenzioni di fare bene in un posto che sente come casa sua". Il fuso orario di Taiwan, avanti di sette ore rispetto all’Italia, non aiuta a risparmiare tempo e per ottenere il visto bisognerà attendere qualche giorno, poi Austin potrà partire senza ripassare dagli Stati Uniti.

Elisabetta Ferri