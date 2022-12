Vuelle, con Reggio Emilia non fare scherzi

Ultima partita del 2022 per la Carpegna Prosciutto che stasera a Reggio Emilia (20.30) si troverà di fronte un’avversaria disperata, con tutte le insidie che può riservare una sfida del genere. "Vogliamo ripartire dalle tante cose positive che abbiamo fatto vedere contro la Virtus cercando di limitare gli errori – avverte Luca Pentucci, assistente di Repesa –. Per prima cosa dovremo sopperire all’assenza di Mazzola, una pedina molto importante: dovremo cercare risorse nuove, in questo momento con chi abbiamo in roster. Reggio Emilia ha un organico di valore nonostante l’ultimo posto in classifica, ed è una squadra in crescita dall’arrivo del nuovo allenatore. Stanno cercando di cambiare ritmo e in casa loro giocheranno con grande carica per cercare la svolta: dovremo giocare con grande energia, rimbalzi e palle vaganti saranno sicuramente decisivi".

Una formazione, la Unahotels, che sembrava costruita bene ma che finora non gira come dovrebbe: "Hanno un settore esterni di qualità, dove la leadership di Cinciarini si fa sempre sentire, unita al talento di Anim, Strautins, Olisevicius e Vitali, che sono tutti tiratori pericolosi: dovremo stare attenti sul perimetro. Mentre i lunghi sono molto dinamici, possono aprire il campo, venire fuori a tirare anche da tre punti ma sono sempre presenti nel lavoro a rimbalzo e sulle chiusure difensive a stoppare". Intanto ieri a Reggio c’è stato un confronto tra alcuni tifosi, i giocatori e lo staff tecnico. I fans emiliani hanno fatto sapere di non tollerare l’atteggiamento rassegnato che avrebbero riscontrato nella squadra che tende a sciogliersi alle prime difficoltà. In poche parole, hanno chiesto ai giocatori un maggior spirito di sacrificio e la voglia di sputare sangue. L’impronta di Dragan Sakota ancora non si è vista, anche perché il coach, appena arrivato ha preso il Covid e ha potuto dirigere solo un paio di allenamenti prima della trasferta di Brescia in cui ha esordito in panchina. Per questo è lecito attendersi questa sera qualche novità tecnico-tattica da parte del nuovo coach che ha preso il posto di Max Menetti. "Penso che ci sia ancora il tempo per cambiare volto alla nostra stagione e risollevarci – è il pensiero di Sakota –. Sto iniziando a farmi un’opinione completa sulla squadra solo in questi ultimi giorni: non mi è piaciuto quello che ho visto nelle ultime partite, ho parlato molto chiaramente ai ragazzi su quelle che devono essere i nostri obiettivi ed il nostro modo di giocare. Sappiamo che non sarà facile, ma dobbiamo approcciare questa partita come una grande opportunità per noi". Una gara che oltre 250 tifosi pesaresi hanno deciso di vivere sugli spalti del PalaBigi, sull’onda lunga del sold-out con la Virtus: di sicuro la loro nutrita presenza fungerà da ulteriore stimolo e rappresenterà una spinta in più per la squadra di Repesa per stare sul pezzo. Gli arbitri designati per l’incontro sono Paternicò, Paglialunga e Pepponi. La partita sarà trasmessa in diretta su Eurosport 2, sulla piattaforma di Eleven Sports e anche sulle frequenze di Radio Incontro.

Elisabetta Ferri