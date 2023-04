Vuelle, con Trento il primo vero turnover

Comincia aprile e il calendario della serie A snocciola le sue giornate verso la fine. Domani sera contro Trento la sfida è di quelle pesanti, perché se vinta può respingere l’assalto di una delle dirette concorrenti per la lotta playoff. Sarà la prima vera occasione in cui Repesa è chiamato a fare una scelta fra i suoi sei stranieri non dettata dagli infortuni: con Brescia restò fuori Charalampopoulos per un problema muscolare, a Bologna Gudmundsson ancora dolorante alla spalla. Ora che tutti sono tornati a regime il turnover si farà su questioni tecnico-tattiche e forse l’islandese non è del tutto tagliato fuori, se si considera che la forza delle Dolomiti Energia è parecchio concentrata sugli esterni dove ci sono da contenere il talento e la stazza di Flaccadori (1.93) e Spagnolo, (1.95) che segnano rispettivamente 13,5 e 12,5 punti di media condividendo la regia della squadra insieme a quel volpone di Toto Forray, sempre fastidioso. E un’altra bocca da fuoco a cui non dare confidenza, Drew Crawford, lo troviamo nel ruolo di guardia dove spara triple con il 42,2%. Rinunciare ad un lungo dopo averlo aspettato per tre mesi per far posto a Gudmundsson potrebbe sembrare un paradosso ed anche un rischio, ma forse per una partita così particolare potrebbe anche non essere fuori luogo. Vedremo cosa deciderà il coach, a cui non manca certo il coraggio nè la sagacia tattica.

Di certo, dopo la partita incolore disputata a Bologna, ci si aspetta un Daye più incisivo anche perché la fisicità dei lunghi di Trento non è certo paragonabile a quella della Virtus e Austin dovrebbe riuscire a trovare maggiori spazi per far valere la sua classe. Vero che la retroguardia della Dolomiti Energia sa essere molto aggressiva: subìsce 77,4 punti di media, quinta miglior difesa della serie A. Ma in attacco poi paga dazio, è la formazione meno prolifica del campionato con 75,1 punti segnati ogni sera. Mentre Pesaro in attacco è ancora sul podio, terza dietro Varese e Sassari, con 85,5 punti a partita.

La difesa di Trento contro l’attacco della Vuelle potrebbe essere riduttiva come chiave di lettura, ma di sicuro per gli ospiti l’unico modo di cavarsela è quello di mettere polvere negli ingranaggi biancorossi, impedendo il gioco in transizione che tanto piace a Moretti e compagni. Stavolta, però, anche numericamente, la Carpegna Prosciutto sembra messa meglio dell’avversaria di turno, con dieci giocatori da ruotare tutti in grado di essere protagonisti nel proprio ruolo. E chissà, magari potrebbe anche essere la partita del riscatto per Kravic.

Elisabetta Ferri