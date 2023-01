Vuelle, con Treviso una ’partitona’ ad alta tensione

La situazione è più complicata di quello che possa apperire anche perché il vuoto ‘tattico’ lasciato da Mazzola al momento attuale non è colmabile. Non solo quello perché Repesa ha di fronte una partita, quella di domenica, che non è affatto scontata. Poi si ritrova con qualcuno in infermieria e qualche altro... in convalescenza. E non è propriamente il massimo. Perché Delfino "è in fase di recupero per un risentimento muscolare al polpaccio". Questo vuol dire – tradotto – che non è al massimo e soprattutto che metterlo in campo è come lanciare in aria una monetina: non si sa se esce testa oppure... croce per cui il problema muscolare potrebbe peggiorare allungando ulteriormente i tempi.

Comunque è questa – usare o meno Delfino – una decisione che sarà totalmente nelle mani di Repesa dopo averne parlato con il giocatore: capire cioè se l’argentino ha testa e gambe per essere speso in questo match che è più delicato di quanto possa apparire.

Perché in caso di vittoria la Carpegna Prosciutto è matematicamente dentro al gruppetto delle prime otto che parteciperanno alle finali di coppa Italia. Se perde va a giocarsi tutto nell’ultima sfida del girone di andata a Scafati. Altra gara non facile.

Comunque rispetto all’incontro con Reggio Emilia la formazione biancorossa ritrova un pezzo importante del suo organico perché recupera il pivot Kravic che era stato fermato – uno dei tanti in questi giorni – dall’epidemia influenzale che provaca sintomi, tra il primo e il secondo giorno, non consigliabili.

Comunque Repesa può contare su un pezzo non secondario del mosaico che ha costruito ad inizio stagione, anche se è vero che al coach croato piace mischiare le carte tattiche per cui gioca anche senza un centro titolare. E nelle ultime partite è capitato più volte . Ma sono situazioni ‘temporanee’ perché a gioco lungo il prezzo si paga. E questo lo si è visto proprio nel match contro Reggio Emilia dove la formazione di casa ha ribaltato gli equilibri tattici in campo e facendo virare il match a suo favore, quando ha iniziato ad avere la padronanza sotto i tabelloni. Non solo perché ha anche cercato con costanza di servire i suoi lunghi ‘bussando’ nel lato debole della formazione pesarese. Tanto che il miglior rimbalzista è stato Visconti (una guardia) in compagnia di Cheatham con sei palle recuperate a testa. Tra il primo e il secondo tempo di Reggio corrono una decina di rimbalzi di differenza che equivalgono una ad una ventina di punti teorici.

Resta da capire a distanza di 48 ore dalla palla a due contro Treviso (ore 18 al PalaVitri) un’altra stuazione interna alla formazione biancorossa: qual è il tasso di recupero di Tambone che è sceso per la prima volta in campo, dopo due mesi assenza, domenica scorsa a Reggio: una apparizione, una battesimo dell’aria molto soft. Si sta allenando da ormai un paio di settimane con i campagni, ma bisogna capire quanto è tirato il freno a mano psicologico dopo una frattura. Ma ora cambiano le condizioni generali per cui il suo apporto è da ritenersi essenziale viste anche le non perfette condizioni di Delfino. Così come non può sbagliare gara Moretti.

m.g.