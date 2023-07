Vuelle, cresce il Consorzio Pesaro Basket "Importante l’adesione di altre 5 aziende"

Dopo un anno di presidenza del Consorzio Pesaro basket facciamo il punto con Franco Arceci, che l’anno scorso subentrò a Luciano Amadori.

Come giudica questa nuova esperienza?

"La giudico molto positivamente e siamo continuamente al lavoro per far crescere il Consorzio. Posso anticiparle che cinque nuove aziende, appartenenti a cinque diversi settori merceologici, in queste settimane stanno aderendo al Consorzio garantendo così una crescita costante. Un nuovo importante tassello nel progetto del Consorzio Pesaro basket".

Si tratta di aziende pesaresi?

"Due sono del nostro territorio, una è marchigiana e due di fuori regione. Presto le presenteremo alla città".

Quindi è soddisfatto delle adesioni in crescita al Consorzio?

"Certamente. È faticoso farlo funzionare e farlo crescere però è un’esperienza molto stimolante".

Qual è il segreto per far crescere le adesioni ad un consorzio come questo?

"Essere continuamente sul pezzo conta molto. Ma ci sono altri ingredienti importanti come la credibilità e la serietà della gestione economico finanziaria della società, grazie al lavoro di Andrea Rombaldoni. Il nostro bilancio è sempre in perfetto equilibrio. Poi naturalmente servono i risultati sportivi positivi. Che vengono anche da un’unità di intenti tra società, tifosi, Consorzio, sponsor ed istituzioni".

La Vuelle ha un consorzio proprietario, un fatto abbastanza anomalo nel panorama nazionale.

"Il Consorzio è stata una soluzione lungimirante nel 2005 quando fu costituito e nel 2011 quando Ario Costa e Luciano Amadori lo rilanciarono. È quello che ha consentito a Pesaro di restare una società viva in una piazza storica del basket nazionale. Ricordo che ci sono tante città che non hanno più squadre per cui tifare nella massima serie". Quindi lei crede nelle potenzialità del Consorzio?

"Dico che mantenere un consorzio numeroso e vitale è importante non solo come fatto economico, ma ancor di più come garanzia per la città. Nonostante ciò, lavoriamo anche per trovare nuove opportunità: un possibile affiancamento esterno, un imprenditore a cui cedere una parte di quote del consorzio. Questo ci aiuterebbe a programmare meglio l’attività cestistica nel medio termine".

Come vede il prossimo campionato?

"Considerando le qualità del coach, le capacità dei giocatori, il riconfermato feeling con la rifoseria e la città, direi che si stanno ricreando le condizioni per fare un altro buon campionato. Di sicuro il mio invito è di guardare al futuro con ottimismo".

Il bilancio della Vuelle sempre in pareggio, senza debito arretrato, lo considerate dunque un grande valore?

"Esattamente. Vogliamo continuare a rappresentare un modello virtuoso in un mondo, quello dello sport, dove spesso non è così e le società sono di frequente piene di debiti. Siamo una cosa differente".

Ci dà qualche numero sull’attività del Consorzio?

"La Vuelle ha circa 115 sponsor complessivi. Di questi 33 sono diventati negli anni dei consorziati. Le quote annuali minime dei consorziati più gli apporti aggiuntivi valgono almeno 850 mila euro. Tra l’altro ben sei aziende consorziate sono anche sponsor di maglia. Cerchiamo – conclude il presidente Franco Arceci – di ampliare ancora questa partecipazione".

Luigi Luminati