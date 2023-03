"Vuelle, Daye è un re con il talento che serve"

E’ quello che lo conosce meglio di tutti e sarebbe stato felice di giocare ancora insieme a Daye dopo gli anni passati fianco a fianco a Venezia. Ma purtroppo Valerio Mazzola è fermo ai box dal 26 dicembre, la sera in cui si ruppe il tendine d’Achille nella partita contro la Virtus Bologna. La riabilitazione del lungo ferrarese procede bene e adesso ha voglia di tornare al palas, a maggior ragione ora che il ‘cerbiattino’ vestirà la maglia della Vuelle. "L’altro giorno ho detto ad Austin: non posso darti neanche il benvenuto a Pesaro, perché tu qui sei già il re. Scherzi a parte, dovrà essere bravo e paziente nell’inserirsi in un gruppo rodato, in una piazza che ha grandi aspettative su di lui. Ha il talento per farlo, ha grandi doti, non devo presentarlo di certo io – dice Mazzola dalla sua casa di Ferrara –. Sono contento che i miei minuti verranno rimpiazzati da Daye perché abbiamo vissuto anni importanti insieme e ritrovarci nella stessa squadra mi fa piacere. Presto verrò al palazzetto, sono stato lontano dalla squadra perché cammino da una settimana, fosse stato per me sarei venuto in panchina a sostenere i compagni da subito!". La falla lasciata dall’infortunio di Mazzola viene così rimpiazzata a quasi tre mesi da quella maledetta serata e più passavano le settimane più la squadra sentiva la sua mancanza.

Si tratta di due giocatori diversi: Valerio era un fattore anche in difesa dove Austin non è particolarmente feroce, ma è furbo e con le sue lunghe braccia è abile a rubare palloni, oltre che prendere rimbalzi. Però in attacco il suo talento può essere devastante e nonostante sia esile è capace di prendersi anche tiri in post basso grazie alla sua statura. Il rapporto fra la sua altezza e il modo in cui tratta la palla è certamente il fattore in più rispetto ad altri lunghi: Daye può palleggiare come un esterno, condurre il contropiede uscendo direttamente dal rimbalzo e la sua visione di gioco gli consente di trovare spesso passaggi illuminanti quando è raddoppiato. Su questo aspetto crediamo che Repesa possa costruire molto, portando avanti il concetto di collettivo che finora è stata la base solida di questo gruppo. E se Austin sarà capace di essere altruista molti compagni in questa squadra ne beneficeranno parecchio. Intanto oggi per tutti quelli che vorranno salutarlo e dargli il bentornato in città, la società ha organizzato la sua presentazione ufficiale che si terrà a mezzogiorno nella sala rossa del Comune. Tutti a Pesaro sanno chi è Austin Daye ma dall’ultima volta che giocò in biancorosso sono passati sette anni e ci sono anche tanti ragazzini che nella stagione 201516 magari non erano ancora frequentatori abituali dell’arena, per cui la curiosità di conoscere meglio il personaggio è alta. Nel frattempo è aperta la prevendita dei biglietti per la partita con Brescia sia online che in tutti i punti vendita Vivaticket, oltre che da Prodi Sport. Domani, invece, i botteghini apriranno come al solito due ore prima della palla a due, quindi alle 18.30. La gara fra Carpegna Prosciutto e Germani sarà arbitrata da Sahin di Messina, Perciavalle di Torino e Di Francesco di Teramo.

Elisabetta Ferri