Vuelle decisa sul mercato per fare uno step in avanti

Il primo traguardo è stato centrato, ma si può fare ancora qualcosa per migliorare la meritata partecipazione alle Final Eight: posizionarsi meglio che si può sulla griglia vincendo a Scafati. Non sarà facile, perchè la squadra di Caja coltiva ancora la speranza di staccare il biglietto per Torino. La società biancorossa è sul mercato per cercare il rinforzo necessario dopo l’infortunio di Mazzola e vuole cercare di prendere il miglior giocatore possibile, compatibilmente con le risorse a disposizione, che non sono disprezzabili. Una pedina da scegliere con criterio, magari perdendoci qualche giorno in più, dato che rimarrà col gruppo fino alla fine e potrebbe portare alla Vuelle delle caratteristiche per fare uno step in avanti. Insomma, da una tegola trasformarsi in un’opportunità da sfruttare bene.

"Sappiamo quanti problemi abbiamo avuto in questa prima parte di stagione - ricorda coach Repesa -. Delfino praticamente non è ancora entrato nei meccanismi, Tambone è stato fuori più di due mesi, abbiamo perso Mazzola per tutta la stagione, mentre a Trento e Reggio Emilia siamo andati senza due lunghi. E non dimentico che il calendario nel girone di andata ci ha mandato otto volte in trasferta mentre in casa abbiamo avuto quasi tutte le big. E nonostante questo siamo alle Final Eight, un grande premio per questi ragazzi che meritano per come hanno giocato sin qui".

Impensabile il passaggio al 6+6 (la tassa per farlo costa 40.000 euro) se il rinforzo sarà straniero - com’è probabile vista la scarsità di lunghi italiani - Pesaro sarà costretta a fare turn-over fra i sei in questione fino a che non scadrà il contratto di Gudmundsson, i primi di febbraio. Repesa lo apprezza particolarmente per la sua generosità e forse non gli dispiacerebbe trattenerlo ancora nonostante il recupero di Tambone sia ormai una realtà: "Avere un giocatore come lui che difende, dà tutto e si sacrifica per la squadra è veramente un privilegio - ha detto dopo la vittoria su Treviso -. Nel primo tempo non era determinato e convinto al tiro, mi sono arrabbiato con lui e nella ripresa ha messo due triple importanti. Così come Tambone, che nel primo tempo ha rifiutato il tiro, poi col passare dei minuti si è rilassato e ha fatto bene come tutti gli altri".

Quello che ha permesso alla Vuelle di reagire a tutti i guai che gli sono capitati è stata l’intensità sempre tenuta alta da chi si è trovato con maggiori responsabilità sulle spalle per l’assenza di qualcun altro. Ogni giocatore ha avuto la sua serata di gloria sin qui, non solo in attacco, ma anche in difesa e questo è fondamentale, oltre che riconosciuto da un pubblico che se ne intende e ha capito, ad esempio, l’importanza strategica di Charalampopoulos che fa le cosiddette ’intagibles’ cioè le cose intangibili, che non si leggono nello scout a fine partita.

"La ripresa con Treviso è stato un esempio di cosa significa essere aggressivi tutti e cinque insieme - ha sottolineato Repesa -: non permettere di muovere la palla facilmente all’avversario mandandolo in tilt, provocando tante palle perse per poter correre in contropiede e segnare canestri facili. Poi sono entrate le triple e abbiamo ucciso la partita".

Elisabetta Ferri