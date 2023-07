Vuelle dice addio al suo campione Delfino, ultimo "tango" a Pesaro

Tre stagioni con la maglia della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro: Carlos Delfino, ormai quarantenne, ha scritto pagine di storia, anche con la canotta della Vuelle. Il presidente Ario Costa elogia Carlos per l’attaccamento ai colori biancorossi che ha sempre dimostrato: "Sono veramente orgoglioso di aver avuto – dice – per tre anni indimenticabili un capitano valoroso e sempre pronto a dare tutto per la nostra maglia. Lo ringrazio di cuore per aver contribuito al raggiungimento di importanti traguardi insieme alla Carpegna Prosciutto Basket Pesaro in queste tre annate speciali. A lui rivolgo un grande augurio, quello di vederlo a Parigi 2024". Un addio ormai scontato da settimane ma doloroso quando arriva. Soprattutto per i tifosi che si erano sempre orgogliosi di averlo nella loro squadra. Queste le parole di un ultras storico della Vuelle, Maurizio Crapanzano: "La differenza tra un fuoriclasse che approda alla tua squadra del cuore, un atleta che ieri era là, oggi qua, domani chissà, tra uno dei tanti che la buttano dentro, un uomo che si fa volere bene per il suo attaccamento, un qualunque grande giocatore e Carlos Delfino... - scrive il capo tifoso - è Carlos Delfino. Carlos ci ha dimostrato di capire pienamente il concetto di pesaresità applicata al gioco e alla tradizione del basket. Ci ha soprattutto fatto ricordare chi siamo al di là di quello che può essere il momento. Ha capito che Pesaro sta al basket come la storia di un uomo dai grandi valori sta alle gioie e alle difficoltà della vita, alla giovinezza e alla vecchiaia, dentro di sé sempre quell’uomo rimane". Carlos Delfino in queste settimane si prepara per il torneo pre preolimpico in Sudamerica, che si terrà a fine agosto. L’Argentina ha l’obiettivo nel torneo di conquistare la partecipazione ai giochi pre preolimpici sudamericani del giugno 2024 e per questo ha convocato Delfino.

Luigi Luminati