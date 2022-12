Vuelle, domani a Reggio prova di maturità

Pochi giorni per resettare le grandi emozioni di una serata speciale, che potrebbe aver lasciato strascichi psicologici complessi, fra il sogno sfumato al supplementare di battere la capolista ed il grave infortunio capitato a Mazzola che priva lo scacchiere di Repesa di una pedina essenziale. Quella di domani sera a Reggio Emilia (anticipo della 13ª giornata) è una prova di maturità, molto più che la sfida all’eterna rivale bolognese dove gli stimoli sono già insiti nell’animo dei giocatori. Invece quando si affronta l’ultima in classifica si corre sempre il rischio di pensare che in un modo o nell’altro alla fine lo scalpo si porterà a casa e si può arrivare alla palla a due troppo soft oppure scarichi per le energie spese lunedì.

Alla Vuelle dovrebbero essere ben consapevoli della situazione, visto che per anni l’ultima in classifica è stata lei e certe vittorie salva-vita dei fanalini di coda risultano sempre inspiegabili. E’ che quando si ha l’acqua alla gola succede prima o poi di riuscire a rialzare la testa e Reggio Emilia, che viene da sette sconfitte consecutive, confida di farlo domani di fronte al pubblico amico, con concrete speranze di recuperare il suo centro titolare Mikael Hopkins, che a Brescia era rimasto ai box per un problema al piede. Pesaro dovrebbe poter contare sul rientro di Tambone, già in panchina contro la Virtus e con qualche allenamento in più nelle gambe, voglioso di dare il suo contributo. Il suo pieno recupero è la chiave di volta per l’operazione di mercato che si sta studiando nella sede di via Bertozzini: reinserendo nel motore un esterno come ‘Tambo’ che può giocare sia play che guardia e marcare persino le ali piccole la presenza di Gudmundsson diventa un surplus che può essere sacrificato per uno straniero nel ruolo di lungo che vada a coprire il buco lasciato da Mazzola. L’ideale sarebbe dunque un 4-5, possibilmente atletico, che vada a rafforzare il pacchetto dei rimbalzisti; se poi avesse anche tiro da fuori sarebbe il top, ma quello comunque è già nelle mani di Cheatham e forse oggi manca più gioco spalle a canestro piuttosto che un altro tiratore. Trovare un elemento italiano con queste caratteristiche è più complicato, a meno che nelle casse non ci siano risorse per fare due operazioni, ma sarebbe già importante se ne venisse fuori una azzeccata che non stravolga la chimica di squadra e possa consentire uno step in avanti dotando il gruppo di una caratteristica che manca nel reparto, l’atletismo. Per il momento, a Reggio bisognerà fare con quello che si ha, chiedendo magari qualche minuto da n.4 a Charalampopoulos che ha la versatilità per farcela e a Repesa non dispiace mescolare le carte a livello tattico. La regia è attesa da un confronto importante, con Cinciarini che quando incontra Pesaro è sempre estremamente lucido, affiancato dal nuovo americano, RJ Nembhard, che ha ben impressionato nelle due gare giocate in maglia Unahotels. La posizione di Reggio è pericolante, però l’organico non è da retrocessione. Quindi, antenne dritte Vuelle.

Elisabetta Ferri