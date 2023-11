Vuelle, domenica occhio al trio di ex. Trevor Lacey, toh chi si rivede

La partita degli ex per eccellenza quella che aspetta la Carpegna Prosciutto domenica prossima al PalaRadi di Cremona. Nelle fila della Vanoli, infatti, figurano ben tre ex biancorossi: Trevor Lacey, Simone Zanotti e Paul Eboua. La Vuelle non incrocia più l’americano dalla stagione 201617, quando Lacey si trasferì da Pesaro a Sassari con grande rammarico dei tifosi che lo avevano amato molto non solo per il suo talento ma anche per la sua educazione e stile. Un ragazzo stupendo arrivato in città come rookie ma già capace di lasciare il segno. Giocò al fianco di Semaj Christon, oggi leader della Germani capolista: erano due ragazzini, ma già capaci di reggere il peso di una squadra e Trevor chiuse la stagione segnando 14,5 punti di media. Dopo l’annata alla Dinamo, Lacey fece il balzo in Europa vestendo la maglia del Lokomotiv Kuban per due anni, quindi tornò in America per giocare in G-League, ma soprattutto per stare vicino a un familiare malato tanto da saltare la stagione successiva. Tornato in Europa nel 2021, gioca prima in Germania e poi accetta l’A2 a Udine, quindi va a Cremona con cui ottiene la promozione. Oggi, a distanza di cinque anni dall’ultima volta in Sardegna, si è meritato di calcare di nuovo la massima ribalta italiana. Sarà un piacere applaudirlo alla Vitrifrigo Arena nella gara di ritorno. Intanto domenica bisognerà fare attenzione ai suoi tiri: gioca 26,4’ e segna 12 punti di media con il 40% da tre e smazza 4,3 assist per sera.

Il secondo ex è Simone Zanotti, che dopo quattro stagioni in biancorosso (ora ugugliato da Tambone) l’anno scorso ha vestito la maglia di Napoli, accettando poi l’offerta di Torino di giocare i playoff promozione. Fallita la risalita in serie A con la squadra della sua città, Zanotti ha accettato l’offerta di Cremona con la quale sta in campo 11,7 minuti di media indossando sempre il suo numero preferito, il 41. Infine, Paul Eboua, che ha indossato la canotta della Vuelle in due stagioni differenti: la prima volta nel 1920 insieme a Totè nell’anno disgraziato del Covid in cui la stagione venne interrotta. Poi, dopo un anno in G-League ad inseguire invano il sogno Nba, tornò a concludere la stagione 2021, la prima di Repesa giocando appena 6 partite. L’anno scorso era a Brescia ed ora a Cremona Paul gioca 14,6’ a partita in cui segna 5 punti e acciuffa 3 rimbalzi di medi

Al di là della partita dell’ex, che è sempre da temere, è all’asse play-pivot che bisognerà prestare particolare attenzione: Zagarowski sta tirando con un irreale 58,6% dall’arco oltre a smazzare 3,6 assist di media e uno di quelli che ne beneficia di più è proprio Grant Golden, che tira da due col 72,6%. Sono loro due i migliori realizzatori della Vanoli, il regista con 16,6 punti e il pivot con 13,9 punti di media.

Elisabetta Ferri