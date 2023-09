Vuelle, e adesso si alza il livello. Domani sfida a Tortona, nuova big

Si alza il livello della competizione in questo pre-campionato con il torneo di Lucca che il 15 e 16 settembre vede in lizza due delle big della serie A, Tortona e Venezia, oltre a Pesaro e Pistoia. E proprio contro la formazione di Ramondino la Vuelle aprirà il "Trofeo Lovari", domani alle 18,30. Un test impegnativo contro una delle nuove big emergenti del campionato che metterà alla prova le qualità dei biancorossi reduci dalle prime quattro amichevoli (tre vinte ed una persa, finora).

Derthona, che ha confermato cinque dei giocatori autori di una grande stagione – Candi, Tavernelli, l’azzurro Severini, Daum e Radosevic – ha cambiato invece pedine in ruoli chiave come quelli del play, dove l’ex Sassari Chris Dowe ha preso il posto di Semaj Christon. E’ arrivato poi un veterano come Kyle Weems dalla Virtus che porta un valore aggiunto sotto il profilo dell’esperienza, sia personale che nell’ambito del nostro campionato, e la stessa cosa vale in parte anche per il lettone Strautins, più giovane ma ormai da diverso tempo in Italia, mentre l’ala forte, Tashawn Thomas vanta alcune stagioni in Europa. C’è poi la freschezza di Tommaso Baldasso che ha preso il posto di Filloy in un ruolo strategico di possibile sesto uomo e il mestiere di Andrea Zerini che rinforza il pacchetto dei lunghi. La ‘chicca’ è stata l’arrivo di Grant Basile, fresco di passaporto italiano, sul quale la società scommette forte per il futuro. Insomma una squadra completa per affrontare anche la coppa, con la prima storica partecipazione alla Champions Leaugue della Fiba.

Quella di domani pomeriggio è di sicuro la sfida più probante di questa pre-season, dato che la Virtus incontrata a Faenza il 3 settembre scorso era priva di tutti i nazionali impegnati ai campionati Mondiali. Però da quella sera saranno passati una dozzina di giorni per cui sarà interessante constatare eventuali passi avanti, come auspicato da Buscaglia al termine dell’ultimo quadrangolare: "L’obiettivo nel prossimo torneo è quello di aumentare la precisione della nostre esecuzioni. Non siamo stati brillanti a San Sepolcro – aveva ammesso il coach – perché abbiamo lavorato anche la mattina in cui avevamo poi la partita la sera. Il flusso del gioco deve aumentare e adesso aggiungeremo altri giochi al nostro playobook, inserendo meglio sia Bluiett che Ford dopo esserci occupati di Bamforth".

Per i tifosi biancorossi che volessero seguire la squadra a Lucca, i biglietti costano 25 euro per la singola serata (danno diritto a vedere due partite) e 35 per l’intero torneo. Ingresso gratuito per gli Under 16. Il ricavato dell’incasso sarà devoluto interamente in beneficenza. I botteghini del Palatagliate apriranno alle 16,30 di ciascuna giornata.

Elisabetta Ferri