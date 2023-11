Vuelle, è Bluiett l’arma silenziosa. Nelle cifre pregi e difetti del team

Se la Vuelle sta ancora cercando la sua identità precisa, alcune statistiche indicano però che tipo di squadra potrebbe diventare. Sicuramente altruista, è quinta infatti negli assist smazzati con 18 di media, davanti a squadre più importanti e magari anche con play più performanti. Al contrario di quanto si pensi, è abbastanza tutelata dargli arbitri, prima nei falli subìti con 22 a partita ed è anche brava a sfruttarli, prima anche nei tiri liberi con l’82,5% dalla lunetta. E questo è tutto. Perchè poi, per tutto il resto, si barcamena in un’aurea mediocrità: tira malino da due (undicesima con il 52,2%) dove a parte Totè nei primi 50 della serie A figura solo un altro biancorosso, McCallum; tira discretamente da tre (nona con il 35,6%) con il trio Bluiett-Bamforth-Tambone che sono i più precisi della squadra, dal 43,7% di Trevon, passando per il 42,9% di Scott e fino al 38,5% del capitano. Ai rimbalzi son dolori, perché la Carpegna Prosciutto si posiziona al 14° posto, posizione confermata anche in quelli offensivi (con 8,2 a partita) dove molte squadre costruiscono le seconde opportunità che spesso la Vuelle non ha. Il saldo perse-recuperi però non è male: i biancorossi sono fra i meno spreconi in serie A, al 7° posto fra i virtuosi; benino anche nei recuperi, ottavi con 6,3 di media. Dove invece si capisce che la squadra manca di atletismo è alla voce stoppate subìte, 14esima con 2,8 di media, mentre è ottava in quelle date con 2 di media. Segna 82,3 punti di media (nona) e ne subìsce 85,2 (undicesima) e questo dice che non è una squadra difensiva ma nemmeno irresistibile in attacco. Nelle voci individuali il giocatore onnipresente è Totè: Leo è il primo realizzatore della squadra con 16,5 punti di media (nono assoluto) ed anche il migliore nella valutazione (7° assoluto in serie A), secondo nei rimbalzi con 5 di media (pochini per la sua elevazione) ma primo in quelli offensivi (2,2), primo nei falli subìti con 4,5 (8° assoluto in serie A), primo nel tiro da due (55,7%), terzo nei liberi (86,1%). Ma si scopre poi che in silenzio il più produttivo in tante voci è Trevon Bluiett: terzo marcatore della Vuelle con 13,2 punti, terzo in valutazione dietro Bamforth e Totè, terzo nei rimbalzi dietro Ford e Totè, ma secondo in quelli offensivi, terzo negli assist con 2,7, primo nel tiro da tre con il 43,7%, secondo nei liberi con l’86,7% e quinto nei falli subìti con 2,5 di media. Insomma, questo ragazzo che domenica ha compiuto 29 anni, il suo lo fa e magari meriterebbe anche di essere più coinvolto nella manovra.

Elisabetta Ferri