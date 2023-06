Vuelle, è fumata grigia Coach Repesa si allontana

Siamo alla stretta finale. Ieri Costa e Repesa si sono parlati, ripromettendosi di risentirsi anche oggi e poi prendere la decisione che tutti quanti aspettano. La sensazione, arrivati a questo punto, è che la fumata difficilmente sarà bianca altrimenti la Vuelle avrebbe già rotto gli indugi, comunicando la prosecuzione del rapporto con il tecnico croato che l’anno scorso aveva siglato un triennale. Probabilmente Repesa non è convinto sino in fondo o non ha tutti gli elementi per decidere, visto che le aspettative a questo punto sono più alte rispetto agli anni scorsi. Forse il budget non è ancora completo, perché se è vero che la famiglia Beretta ha comunicato il suo contributo al club in tempi decisamente più veloci rispetto al passato, avere il quadro completo di tutti i consorziati e sponsor minori, che sono una miriade, è molto più complicato. E’ il grande limite e insieme la grande forza del sistema che la società ha messo in piedi tanti anni fa: il Consorzio ha consentito di andare avanti anche dopo il ritiro dalle scene della famiglia Scavolini, ma non avere un proprietario unico rende più complesse tutte le cose e viene a mancare la rapidità nelle decisioni.

Pesaro è una delle poche società di serie A ancora senza allenatore e la cosa non può essere procrastinata ancora per molto, perché ci sono delle decisioni da prendere: ad esempio per quanto riguarda i contratti di Moretti e Totè, che hanno una clausola per liberarsi a metà mese. E se l’allenatore non dovesse essere Repesa, che li conosce a fondo e ha già la sua opinione su di loro, bisognerà capire cosa ne pensa l’eventuale successore sulla possibile conferma di due italiani che quest’anno hanno ricoperto un ruolo importante: il play sin dall’inizio, il pivot mano a mano che la stagione andava avanti e il suo contributo è diventato quasi più importante di quello di Kravic. La presenza di Moretti, poi, è condizionante rispetto alla presenza di un play americano: sarebbe disposto a restare se venisse preso uno straniero anche in quel ruolo, evitando di partire ancora con uno in meno com’era stato fatto nell’estate 2022?

Il mercato non è ancora partito, si sta giocando la finale scudetto e di tempo per scegliere gli stranieri ce n’è in abbondanza, ma alcune questioni cruciali in casa biancorossa hanno bisogno di una risposta adesso. I procuratori intanto fanno il loro lavoro e propongono i propri assistiti, per cui alla Vuelle è stato offerto Dragan Sakota, in uscita da Reggio Emilia. Un nome che non ci risulta la società avesse preso in considerazione per un’eventuale dopo-Repesa, almeno finora. Mentre Napoli si presenta con propositi bellicosi: ieri il nuovo direttore generale Alessandro Della Salda ha dichiarato che Napoli in futuro può essere in grado di porsi come alternativa al duopolio Milano-Bologna: "In tre anni voglio portare il club in alto, sogno anche lo scudetto" ha detto. Ed ha annunciato lo spagnolo Pedro Llompart come nuovo responsabile dell’area tecnica sportiva, affiancato dal nuovo diesse Giuseppe Liguori. Tutto bello, se non fosse che la Gevi non ha ancora annunciato il suo allenatore per il 202324. Ha fatto avances a Banchi e De Raffaele senza ricevere sinora risposta. Si muove qualcosa a Tortona, che vuole Kyle Weems dalla Virtus e medita di rompere anzitempo il rapporto con Ariel Filloy, mentre Semaj Christon ha già fatto valere la sua clausola per uscire dal contratto.

Elisabetta Ferri