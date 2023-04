Vuelle, è la diga difensiva che non tiene più

Perché la Vuelle non vince più? Ci sono mille risposte possibili, ma la più semplice forse è anche la più vera: non difende più come all’inizio. La squadra di Repesa è precipitata al penultimo posto nella graduatoria dei punti subìti con 87,2 di media. Mercoledì a Treviso ne ha subìti 96 da una squadra che di media ne fa 81,2. Visto che quella della Nutribullet è stata la miglior performance della stagione, con 119 in valutazione, bisogna anche chiedersi il motivo. E pur sapendo della pericolosità dell’accoppiata Iroegbu-Banks, che insieme hanno realizzato quasi il 40% dei punti segnati da Treviso in questo campionato, non si è riusciti a mettergli un argine: hanno infilato 25 punti a testa, indirizzando subito la partita sui loro binari, alzando vertiginosamente i ritmi. Oltre al fatto che Banks, che gode (giustamente) delle tutele arbitrali per il valore dimostrato in tutti questi anni, ha subìto ben 10 falli. Dopo Logan, un altro veterano che di mostra di avere più birra in corpo di giocatori più giovani di lui. Certo, influiscono anche esperienza, mestiere e talento. Ma anche carattere e desiderio contribuiscono e lo ha dimostrato Sorokas, che magari non sarà un campione ma ha spaccato letteralmente la partita con un terzo quarto grintoso col quale ha rimesso in carregiata i compagni dopo il break biancorosso. Insomma, a fronte delle teorie complottiste che circolano fra i tifosi secondo cui la società non vuole fare i playoff, bisognerebbe guardare in faccia la realtà e ammettere che la squadra non si batte più col necessario ardore. Occorre capire perché.

Intanto, altre due squadre hanno staccato il biglietto per i playoff: Sassari e Venezia, che avevano cominciato malissimo la stagione l’hanno salvata con un girone di ritorno all’altezza del loro budget. Restano tre posti a disposizione e Brindisi, a quota 28, non dovrebbe fallire. Per le ultime due poltrone in ballo ci sono Trento, Pesaro e Brescia; una piccola speranza la coltiva forse anche Treviso, salita a quota 22. Incredibile ma vero, dunque, nonostante cinque sconfitte consecutive, di cui otto nelle ultime nove, la Vuelle è ancora in corsa. Domenica con Trieste urge una risposta, se non per i playoff almeno per la propria dignità.

Elisabetta Ferri