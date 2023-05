Vuelle e la triangolazione playoff-salvezza

Avere il destino nelle proprie mani è il modo che piace agli americani per dire che bisogna pensare solo a vincere. Non sarà così per la Vuelle domenica, o almeno non sarà così per i suoi tifosi che, telefonini in mano, potranno controllare come sta andando la partita di Scafati con Brescia, il cui risultato è legato a doppio filo con quello di Pesaro. La squadra invece dovrà stare concentrata, possibilmente senza sapere troppe notizie per non distrarsi. Ma come si stanno preparando le altre all’ultima giornata? Vediamo la situazione delle squadre interessate in questra triangolazione che deciderà salvezza e playoff.

Qui Brescia. La Germani sì che ha il destino nelle proprie mani: se vince è ai playoff e può arrivare ancora settima perché ha lo scontro diretto a favore con Brindisi; se perde invece si qualifica solo in caso di sconfitta della Vuelle, altrimenti è fuori per lo 0-2 nel confronto diretto coi biancorossi. Nelle ultime sette partite la squadra di Magro ha perso solo una volta (in casa con Venezia) quindi è in trend positivo, carica e convinta. Domenica potrebbe rientrare anche Massimburg, uno degli uomini chiave nella conquista della Coppa Italia. Le condizioni ambientali in cui si gioca a Scafati, però, non sono notoriamente facili ed è qui che risiedono le insidie.

Qui Scafati. E’ con le spalle al muro, perché un conto è non entrare nei playoff, un altro è retrocedere e si sa che spesso la disperazione (sportiva) fa compiere grandi imprese. Il rischio A2 è grosso per la squadra di Sacripanti perché se Reggio Emilia vince (gioca in casa con Trento) a pari punti coi reggiani scenderebbe la Givova. E accadrebbe lo stesso anche in caso di arrivo a tre, con Trieste. Perciò il risultato contro Brescia è obbligato per i campani. Come andamento, Scafati ha vinto tre delle ultime cinque partite ed ha in squadra un uomo d’esperienza come David Logan (31 punti con 912 da tre nella decisiva gara con Verona) a cui aggrapparsi. Il presidente Longobardi carica la piazza: "Sarà una partita senza un domani. Bisogna dimostrare la passione e l’attaccamento ai colori gialloblù. Invito i tifosi a venire al palazzetto già dalle 17 per riempirlo come abbiamo fatto in occasione di gara-5 dello scorso anno contro Cantù e per far sentire forte quella voglia e quella passione che ci condurrà alla permanenza in serie A, che, tra mille difficoltà, abbiamo dimostrato di meritare sul campo. Questa stagione ci ha regalato emozioni uniche, oltre a risultati che, con sacrificio, ci hanno condotto fino a quest’ultimo decisivo turno, in cui si deciderà il nostro destino ed il nostro futuro. Dobbiamo essere uniti e compatti e trascinare il nostro team verso quella salvezza che tutti noi meritiamo".

Qui Tortona. Non attraversa un grande momento, invece, la Bertram di Ramondino che nelle ultime cinque partite ha vinto solo una volta. Domenica scorsa, però, è andata ad un soffio dal battere l’Armani Milano e questa prestazione ha dato fiducia a Christon e compagni che vogliono blindare il terzo posto occupato da mesi alle spalle delle due big, evitando il sorpasso all’ultima giornata da parte di Sassari, che però avrà vita dura a Milano, obbligata a vincere per mantenere il primo posto riconquistato in maniera inattesa per lo scivolone della Virtus a Treviso. La società piemontese organizza un pullman per portare in trasferta i tifosi alla Vitrifrigo Arena e dare così un po’ di sostegno in più alla squadra.

Elisabetta Ferri