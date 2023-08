Vuelle, è sbarcato il totem dell’area Ieri Schilling già in palestra con Ford

Secondo sbarco della pattuglia straniera biancorossa: ieri è stato il giorno di Gavin Schilling, depositato all’Hotel Flaminio all’ora di pranzo in un assolato sabato d’agosto, con la spiaggia strapiena. Una bella cartolina della città per il pivottone tedesco che qualche giorno fa aveva dato appuntamento ai tifosi sui social della Vuelle: "Non vedo l’ora di conoscere Pesaro e tutti i suoi fans, la squadra e lo staff. Spero di vedere l’arena piena e pronta a sostenerci con il suo entusiasmo. Facciamo che sia una grande stagione".

Schilling, che ha scelto il n.34 come numero di maglia, nel pomeriggio è andato ad assaggiare i canestri della palestra di Baia Flaminia, dove ha incontrato Quincy Ford. Entrambi sono in attesa delle visite mediche e quindi per il momento possono fare solo due tiri. Mentre Valerio Mazzola - che invece ha già sostenuto le visite d’idoneità - si sta allenando con la collaborazione di alcuni ragazzi delle giovanili. Nella tarda serata è arrivato anche Octavio Maretto dopo aver fatto un blitz in Argentina dalla sua famiglia. Sbarcano in giornata, invece, gli altri tre americani, dopo aver superato alcuni ostacoli legati alla trasvolata oceanica: "McCallum doveva arrivare sabato, ma il suo volo è stato cancellato - racconta il diesse Cioppi - e quindi atterra oggi in Italia. Per Bamforth abbiamo dovuto cambiare compagnia aerea perché quella precedente non accettava il suo cane, ma è tutto a posto e arriverà regolarmente oggi insieme anche a Bluiett. Gli italiani sono in arrivo anche loro, quindi questa sera saremo al completo".

Coach Buscaglia scalpita per conoscere la sua truppa: "Maurizio è ancora più carico e gasato del giorno in cui è stato presentato - continua Cioppi -. Gli piace da morire l’atmosfera che si vive attorno alla squadra e in generale alla pallacanestro e la sua intenzione è quella di creare subito un bel gruppo che lavori insieme in armonia ed ha uno staff molto meticoloso su tutti i dettagli". Ci si chiede anche che tipo di basket vedremo: "Il suo sistema di gioco è diverso da quello di Repesa, d’altronde stiamo parlando di due scuole cestistiche differenti, ma la pallacanestro alla fine è una sola. In ogni caso siamo soddisfatti del roster che abbiamo allestito, sostenuto da un gruppo di italiani che ci dà garanzie, ma con ancora ampi margini di miglioramento, specie per Visconti e Totè che possono sbocciare definitivamente. Abbiamo preso americani dal talento offensivo spiccato dal play all’ala forte ma non è un talento selvaggio, sanno leggere le situazioni sia nei primi secondi dell’azione che contro la difesa schierata. Quanto a Schilling, ci aspettiamo che sia la nostra àncora difensiva. Poi sarà il confronto con gli avversari, sempre più agguerriti, a dirci veramente quanto valiamo".

Elisabetta Ferri