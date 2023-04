Vuelle, ecco un altro duello Vietato essere... Scafati

Chiude il programma della 26esima giornata la sfida fra Pesaro e Scafati che si gioca stasera alle ore 20 e andrà in diretta su Eurosport 2. A seguito dello sprofondo di Varese all’ultimo posto per la penalizzazione saranno di fronte una squadra, la Vuelle, che ha visto riaprirsi le porte dei playoff ed un’altra, la Givova, che sente meno l’acqua alla gola in chiave salvezza.

"Ci aspetta un’altra partita dura e sicuramente combattuta – avverte il vice di Repesa, Bruno Savignani -. Ognuna delle due squadre ha i suoi obiettivi e noi dobbiamo pensare ai nostri: abbiamo in corpo tutta la voglia di fare meglio, ritrovare i nostri ritmi e la nostra costanza, quella che ci è mancata nell’ultimo periodo. Una costanza sia mentale che fisica, che ci permetta di fare una partita solida. Non è importante se sarà giocata bene o meno, l’importante è ritrovare quella consistenza che durante la stagione ci ha consentito di vincere partite difficili".

La formazione di Pino Sacripanti arriva carica dopo il successo su Brindisi: "Scafati è una squadra che lotta molto e che dopo l’ultima giornata è diventata la prima nei rimbalzi in attacco – avverte Savignani -, quindi dovremo essere molto attenti a combattere sotto le plance cercando di strappare i palloni disponibili che ci consentano di giocare ai nostri ritmi preferiti, in transizione e con più fluidità".

Il vice della Carpegna Prosciutto dedica un pensiero anche ai tifosi biancorossi: "Spero che possiamo essere spinti ancora una volta dal nostro pubblico che ci ha supportato per tutta la stagione, spero soprattutto che continuino a credere in noi. I ragazzi hanno lavorato bene in questa settimana, sono insoddisfatti di come stanno andando le cose e desiderosi di invertire la tendenza. Sono sicuro che ce la metteranno tutta per portare a casa questi due punti". Sull’altro fronte ha detto la sua uno degli americani di Scafati, l’ala forte Kruize Pinkins: "Avendo giocato martedì abbiamo avuto meno tempo per preparare al meglio la sfida che ci aspetta a Pesaro, ma in compenso abbiamo le idee chiare e sappiamo bene quello che dobbiamo fare per provare ad imporci contro una squadra forte e ben organizzata che, pur avendo avuto una flessione, proverà a fare sua la posta in palio cercando di disputare una gara solida come quella dell’andata a casa nostra. Dovremo affrontare questa sfida con l’atteggiamento giusto, giocando di gruppo, con determinazione e concentrazione, proprio come abbiamo fatto nell’ultimo match contro Brindisi, tenendo il controllo dei rimbalzi e perdendo il minor numero possibile di palloni. Essendo in trasferta sarà fondamentale restare compatti e disputare una gara difensiva molto accorta contro uno dei migliori attacchi della serie A".

Botteghini aperti dalle ore 18 per gli ultimi biglietti disponibili. Fischiano Rossi di Arezzo, Paglialunga di Taranto e Galasso di Siena.

Elisabetta Ferri