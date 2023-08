Vuelle, Ferragosto pesarese per Quincy Ford Il giocatore subito in spiaggia fra la gente

Ferragosto pesarese per Quinciy Ford, sbarcato all’aeroporto di Bologna il 14 agosto, in netto anticipo sull’adunata convocata dalla società. Questo perché la moglie è in dolce attesa (partorirà a Pesaro in ottobre) e non poteva posticipare il volo oltre questa data. Così, preso possesso dell’appartamento in Baia Flaminia da cui già scattava foto appena arrivato con evidente compiacimento, martedì si è lanciato sul lungomare, fra la gente, per un primo approccio con la nuova realtà che lo attende: inevitabile che qualcuno lo riconoscesse, pur essendo un volto nuovo per i tifosi, e le prime richieste di selfie sono state accontentate.

"Il giorno di Ferragosto Quincy mi ha scritto un messaggio - racconta il team manager Matteo Magi - dove mi diceva che era in spiaggia, che stava bene e che il contesto è completamente diverso rispetto a casa sua ed era stupito positivamente". Niente male come complimento a Pesaro, visto che il ragazzo viene dalla Florida che in quanto a località balneari è strepitosa. Ma evidentemente gli spazi più ridotti e l’atmosfera familiare che ha trovato per strada e in spiaggia gli sono piaciute ed è importante che i giocatori si trovino subito a loro agio. Gli altri americani sbarcheranno in Italia il 19 agosto, Bamforth per ultimo il 20 insieme a tutti gli italiani, eccetto Mazzola, che anticipa di qualche ora e domani sarà qui.

La Vuelle sta predisponendo un piccolo benvenuto alla squadra da parte dei tifosi biancorossi: lunedì pomeriggio, una volta terminate le visite e quindi poco prima della partenza per il ritiro di Carpegna, ci sarà la possibilità di salutare i giocatori e scattarsi qualche foto insieme a loro: luogo e orario saranno comunicati a breve sui social della Carpegna Prosciutto.

Intanto la località montana si prepara ad accogliere la squadra per il quinto anno consecutivo: "Tutta Carpegna è in attesa dell’arrivo della Vuelle - conferma l’assessore al turismo e cultura Luca Pasquini - siamo davvero orgogliosi di ospitarli: l’unione fra il nostro prodotto principale, che porta il nome di Carpegna nel mondo, e la Vuelle sta diventando vincente. Un mese fa abbiamo conosciuto coach Buscaglia, persona squisita, che è venuto a visitare le strutture ed è rimasto entusiasta della palestra, della vicinanza con l’hotel dal quale si può andare a piedi all’allenamento e dell’aria salubre che si respira. Abbiamo già fatto due camp per i ragazzi con la Vuelle che sono andati benissimo. Ora aspettiamo i tifosi biancorossi in paese, abbiamo un ricco cartellone con spettacoli tutte le sere fino al 10 settembre". Ecco come il basket aiuta a promuovere un territorio.

Elisabetta Ferri