"Vuelle, finché c’è margine bisogna lottare"

"C’è ancora la possibilità che questa sia la miglior stagione degli ultimi dieci anni come traguardi raggiunti. Rimandiamo le analisi alla fine e carichiamo i giocatori perché si convincano che possono ancora farcela a centrare i playoff dopo aver disputato le Final Eight". Prova a rischiarare il cielo dalle nubi il presidente Ario Costa, nonostante il periodo complicato. "Stiamo giocando male, d’accordo, il periodo è brutto, d’accordo, ma a Treviso qualcosa di positivo si è visto e bisogna raccogliere tutte le forze mentali per provare a chiudere bene una stagione in cui per mesi siamo stati fra le prime otto".

E ricorda come ci si qualificò l’anno scorso: "Agguantammo i playoff con un tap-in di Lamb sulla sirena del tempo supplementare a Napoli. Quindi non ci entrammo in carrozza ma lottando fino all’ultimo secondo; qua ci sono ancora tre partite ed è impensabile che non riusciamo più a vincere, dobbiamo convincerci che tutto è ancora possibile. E’ passato un mese da quando abbiamo battuto Brescia, non una vita, siamo ancora gli stessi. Se ogni tanto qualcuno è nervoso è normale, succede quando si perde, anche se il gruppo è compatto". E chiude invitando a rimandare le analisi quando i giochi saranno chiusi: "Ora non serve trovare giustificazioni e non è ancora il tempo delle spiegazioni, ma è il tempo di giocare e caricare chi deve andare in campo a combattere per la vittoria".

La sorte concede un altro assist alla Vuelle: dopo la penalizzazione di Varese, ecco il caso di doping di Corey Davis che priva Trieste del suo play americano. Situazione da sfruttare perché Davis è uno degli ispiratori del gioco della squadra di Legovich che ha comunque una valida alternativa italiana in Ruzzier, uscito dalla Virtus a stagione in corso per approdare nella squadra della sua città. Anche Trieste ha una guardia dalla mano calda, Frank Bartley, ultimamente un po’ criticato perché troppo individualista ma capace comunque di grossi bottini e soprattutto di canestri segnati anche in modo rocambolesco. L’altro uomo da tener d’occhio è Terry, lungo esplosivo ed atletico: nella sconfitta con la Virtus ha giocato la sua miglior partita con 19 punti e 14 rimbalzi. Ma come completezza di roster fra Pesaro e Trieste di differenza ce n’è e stavolta la Vuelle deve farla valere.

Elisabetta Ferri