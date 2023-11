Vuelle: gestione pivot e falli: "Mockevicius l’uomo giusto"

"No, no è in forma. D’altra parte ha giocato fino a qualche giorno fa nel campionato lituano e ed anche in Coppa. Quindi in campo due volte la settimana anche se nella competizione internazionale ha giocato un po’ meno rispetto all’utilizzo che ha avuto in campionato". Così il ds Stefano Cioppi che ieri pomeriggio era al palasport per il primo allenamento in maglia biancorossa di Mockevicius. Occhi puntati sul pivot che andrà a colmare il pericolo falli sotto i tabelloni dove l’unico presidio era di fatto Totè, perché Schilling era l’uomo invisibile di questa formazione. "Si ricorda tutto Mockevicius – continua Cioppi – anche le strade della città e ha già incontrato anche i tifosi. E per quello che riguarda l’affiatamento con i compagni va detto che uno lo conosce bene e cioè Bamforth, perché insieme hanno disputato un campionato in Francia. Altri li ha visti giocare come McCallum oppure Tambone".

Un pesce fuor d’acqua nei meccanismi della squadra? "Direi proprio di no almeno in teoria".

Intanto si guarda a sabato, al match delle 20,30 al palasport che mette di fronte due formazioni che hanno fatto testacoda: la Carpegna Prosciutto che va a cogliere due punti che gasano sul campo di una Milano forse troppo sbruffoncella, sull’altro fronte Napoli che era partita col vento in poppa e che prende un destro al mento, in casa, contro la Virtus Bologna. "Napoli è una squadra telentuosa ma ci sta perdere contro la Virtus, squadra che in questo momento è in grande forma e corre anche molto. Così come ci sta anche perdere con Milano l’altra formazione che disputa l’Eurolega. Napoli arriverà con la voglia di riscatto".

Per lo staff tecnico non ci saranno problemi con l’arrivo di Mockevicius perché il problema della poltrona per due non esiste. "Totè non viene spostato ala grande perché in quel ruolo c’è Ford. Il nostro problema era quello della gestione dei falli ed ora con l’arrivo del lituano quell’handicap l’abbiamo risolto". Effettivamente una debolezza tecnica e lo si è visto quando Buscaglia ha avuto il problema del minutaggio nella gestione di Totè. Un fattore fra l’altro di sbilanciamento tecnico perché Mazzola è dovuto uscire dal suo perimetro tecnico per andare a coprire l’area dei tre secondi. La prova del nove? Sabato sera contro Napoli.

m.g.