Vuelle Ghiotta occasione per il riaggancio

Ultima partita di gennaio, con la Vuelle che domenica vuole chiudere in bellezza un altro mese in cui i risultati sono stati molto confortanti, con una sola sconfitta a Cividale del Friuli e le altre tre occasioni ben sfruttate per rimpinguare una classifica che, nonostante la posizione che la vede ancora sul lato destro del tabellone, comincia a farsi interessante per la quota punti raggiunta (24). Domenica prossima, battendo Nardò, la squadra biancorossa potrebbe fare il passo decisivo per riacciuffare il treno delle migliori.

L’anticipo di questa sera fra Milano e Cantù, interessante derby lombardo ad alta quota che sarà trasmesso su Rasiport alle 20.45, darà delle indicazioni per capire se Gentile e compagni si sono ripresi e sono in grado di insidiare il quartetto di testa, oppure se i brianzoli sapranno far valere la potenza di un roster infinito aumentando il divario. In caso di vittoria dell’Acqua San Bernardo, la squadra di Leka potrà mettere nel mirino intanto il riaggancio all’Urania. Ma c’è un altro scontro diretto in programma tra le formazioni a quota 26, col match di Verona fra la Tezenis di Ramagli e la Fortitudo di Caja: anche in questo caso una delle due perdenti sarà a tiro per Ahmad e compagni. Per quanto riguarda le altre due compagini che fanno parte di questo gruppone che precede i pesaresi, Avellino sarà impegnata in trasferta sul campo di Vigevano mentre Rieti ospita, nell’anticipo di domani sera, Cividale e anche per irpini e reatini questo turno non sarà facile. L’altro anticipo del sabato sera si gioca fra Udine e Brindisi, mentre tutte le altre scenderanno in campo domenica alle ore 18, compresa Pesaro.

Una Vuelle che si è guadagnata ormai un seguito attorno alle cinquemila persone: magari Nardò non avrà lo stesso richiamo di Milano, ma adesso al palas ci si diverte, Ahmad rappresenta un valido richiamo per i numeri che regala ad ogni partita e l’apertura delle gradinate con i coupon distribuiti alle scuole sta funzionando molto bene. Di sicuro la cavalcata contro la Fortitudo, con ottomila persone sugli spalti, ha fatto innamorare tante persone che poi sono tornate e adesso bisogna tenersele strette offrendo sempre partite all’altezza quando si gioca sotto le volte dell’astronave, mantenendo la concentrazione a prescindere dall’avversario perché a volte le partite meno adrenaliche sono insidiose.

Nardò, dopo l’esonero di Luca Dalmonte sostituito dal senese Matteo Mecacci, non ha migliorato molto la sua situazione, restando al penultimo posto con 6 vinte e 16 perse. Ha provato a modificare qualcosa nel parco italiani con gli arrivi del play Marco Giuri e del lungo Giordano Pagani (dall’Urania) che però hanno debuttato nella serata più nera di questa stagione, la disfatta di Torino del 12 gennaio scorso, terminata 81-48. Nel turno infrasettimanale la squadra pugliese si è riscattata battendo Avellino mentre domenica scorsa ha ceduto in casa contro Udine, ma uscendo a testa alta, battuta di soli 7 punti. Un’avversaria da rispettare, visto che si sta giocando la salvezza.

Elisabetta Ferri