Vuelle, gli abbonamenti a prezzi più bassi Costa: "Un regalo perché siete insostituibili"

La curva che ha animato per tutta la vita porterà il suo nome. Il settore K, naturale continuazione della ringhiera del vecchio hangar, si chiamerà Curva "Marco Piccoli". E’ questa una delle novità della campagna abbonamenti 202324 annunciata ieri pomeriggio dalla Vuelle con uno slogan semplice ma vero: ’Il sesto uomo siete voi’.

"Abbiamo accolto la proposta di intitolare l’intero settore K a quello che è stato il punto di riferimento non solo del tifo organizzato ma di tutto il pubblico pesarese - dice Franco Arceci, presidente del Consorzio -. La passione e la fantasia di Marco Piccoli saranno per sempre ricordate e presto decideremo in quale occasione sarà fatta questa cerimonia".

Una decisione sacrosanta, ma Alphonso Ford non perde il suo posto perché a portare il suo nome sarà il parterre fanzone dove siederanno i ragazzi più giovani. Settore nato due anni fa, dedicato agli under 14 che potranno usufruire della tariffa ridotta (50 euro) solo se accompagnati da almeno un adulto del nucleo familiare; ovviamente gli adulti possono acquistare un abbonamento in Fanzone (a 120 euro) solo se accompagnano i propri figli Under 14, mentre l’ingresso al palas sotto gli 8 anni è come sempre gratuito.

La società è venuta incontro ai tifosi contenendo i prezzi: "In un periodo dove tutto rincara, noi abbiamo diminuito i prezzi del 10% - annuncia il presidente della Vuelle Ario Costa - perché il nostro pubblico è l’unica componente insostituibile".

Non solo. Ci sarà la possibilità di rateizzare il costo dell’abbonamento per chi possiede un conto corrente alla Bcc: "Ma sarà possibile anche aprirne uno gratuitamente - spiega il direttore di Banca di Pesaro, Paolo Benedetti -. Si pagherà in tre rate senza interessi: la prima alla sottoscrizione della tessera, la seconda il 31 ottobre, l’ultima il 30 novembre". Confermate le promozioni Family e Porta un amico, nuova invece quella denominata Casa VL: ad ogni abbonato alla piscina "Facchini" di via Togliatti sconto del 10% sull’abbonamento e una cuffia da nuoto griffata Vuelle. Mano tesa, insomma, verso chi ne ha bisogno, ma anche proposte più sfiziose per chi ha un portafoglio diverso: come la possibilità di acquistare un tavolo con 4 posti nel settore N4 (l’attuale tribuna stampa) a 1.500 euro complessivi "per chi magari si vuol godere la partita in una situazione più rilassata" spiega Federico Benedetti dell’ufficio marketing. La stessa cifra è il costo delle poltroncine Vip.

Il gadget invece sarà per tutti: una bella sciarpa confezionata grazie all’aiuto del Comune per lanciare lo slogan di Pesaro capitale del basket, ma anche della cultura per il 2024. Prelazione al via il 28 agosto per i vecchi abbonati sino al’8 settembre. Dall’11 settembre vendita libera su tutti i posti. La prelazione non vale per i possessori dell’abbonamento Fanzone dove si predilige un ricambio continuo.

Elisabetta Ferri