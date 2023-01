Vuelle, idea Diouf per sistemare il roster

Tre vittorie consecutive hanno proiettato la Carpegna Prosciutto al quarto posto in solitario, eppure nell’ambiente l’ansia che il miracolo possa non durare è quasi pari all’entusiasmo riacceso da queste prestazioni. Il perché risiede negli infortuni che hanno tartassato la squadra di Repesa: a cominciare dalle difficoltà di Delfino, per due anni il leader del gruppo, che non ha ancora praticamente giocato una partita vera. La squadra è riuscita a non pagare quest’assenza perché Charalampopoulos si è rivelato un acquisto super azzeccato, in grado di coprire il ruolo con prestazioni di livello. Poi c’è stata la frattura al braccio di Tambone, rimpiazzato subito con Gudmundsson, andato ad occupare l’ultimo slot visto che la squadra era partita con quattro stranieri: un giocatore, l’islandese, inizialmente guardato con sospetto per il suo passato poco felice alla Fortitudo, ma poi capace di conquistare la stima del pubblico oltre che la fiducia di Repesa, tanto da strappare la conferma sino al termine della stagione. E sin qui si era riusciti a tamponare le falle così bene che la barca, anzichè imbarcare acqua, viaggiava col vento in poppa. La vera tegola è stata l’infortunio di Mazzola, out per la stagione. Perché a quel punto, finiti i posti...