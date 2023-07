Vuelle, il carattere in primo piano "Ray e Quincy, persone in gamba"

Lo scorso anno il punto nevralgico della partenza sparata della Carpegna Prosciutto, spesso sottolineato dallo staff, fu la scelta delle persone, oltre che dei giocatori, che contribuì a creare subito l’amalgama e l’unità del gruppo. Quest’anno che peso si è dato all’aspetto caratteriale degli americani finora pescati dalla società?

"Rappresenta ancora un aspetto molto importante nel processo di scelta - risponde il diesse Cioppi -. Tramite la rete di contatti che abbiamo prendiamo tutte le informazioni per sapere se ci sono delle bandierine rosse che creano un’allerta su comportamenti contrari allo spirito di squadra o relativi alla professionalità. E sia su Mc Callum che su Ford le referenze di ex allenatori e compagni di squadra sono molto positive".

Non preoccupa nemmeno il fatto che entrambe abbiano cambiato squadra quasi ogni anno, a volte anche due in una sola annata: "No, perché i cambi frequenti di squadra dipendono anche dal miglioramento del livello: guardiamo l’esempio dell’ultima esperienza di McCallum che ha lasciato la Polonia per la Francia dopo aver concluso una Champions League che ha attirato l’attenzione di un club più importante come Nanterre. Jeff Brooks al quale mi lega un forte rapporto, perché Jesi fu il suo primo approdo italiano, ed è stato compagno di squadra di Ray a Malaga, me ne ha parlato veramente molto bene. La sua famiglia vive a New Orleans, suo padre è un coach e questo gli ha dato un’etica di lavoro: già adesso si sta allenando per conto suo nell’area di Los Angeles".

Quanto a Ford, l’aspetto familiare lo porterà a Pesaro in anticipo: "Sua moglie aspetta un bambino che nascerà qui alla fine di ottobre, quindi arriverà in città già prima di Ferragosto per sistemarsi: questa è già una garanzia di stabilità. Quincy è un ragazzo competitivo, un agonista che ama giocare intenso. Il fatto che sia no-vax sarà un problema? Non voglio nemmeno considerarlo, la pandemia è ormai alle spalle".

Sistemati due tasselli che piacciono sia a livello tecnico che caratteriale, la Vuelle si concentra ora sugli ultimi tre profili "che potrebbero essere anche europei, certo: se hanno le caratteristi che che ci piacciono e rientrano nel nostro budget non abbiamo certo preclusioni" sottolinea Cioppi. Che aggiunge: "Il tre dovrà avere fisicità ma non essere troppo pesante, mentre la guardia sarà una combo che possa giocare anche da play in qualche circostanza, perciò è importante che abbia un bel trattamento di palla oltre al tiro. Gli unici giocatori interni saranno i pivot, non vogliamo intasare l’area".

Elisabetta Ferri