Vuelle, il debutto estivo contro la Virtus Amichevole di lusso il 3 settembre a Faenza

Definiti gli ultimi dettagli del precampionato della Vuelle, fra una dozzina di giorni si ricomincia. La nuova annata dei biancorossi scatterà sabato 19 agosto con il raduno e le visite mediche, che proseguiranno anche nelle giornate di domenica 20 e lunedì 21 agosto. Nella serata del 21, poi, la squadra e lo staff guidati da coach Maurizio Buscaglia partiranno per l’ormai consueto ritiro di Carpegna dove affronteranno le prime sedute fisiche e atletiche, alloggiando all’Hotel Ulisse fino a lunedì 28 agosto. C’è molta attesa all’interno della tifoseria per il primo match di pre-season che però non si svolgerà nella sede del ritiro di Carpegna, nè a Borgo Pace, come nelle passate stagioni.

La prima palla a due è in programma infatti per domenica 3 settembre alle 19 al PalaCattani di Faenza contro un’avversaria di lusso, la Virtus Segafredo Bologna. Pochi giorni dopo, mercoledì 6 settembre alle 19.30 Tambone e compagni saranno impegnati al PalaCingolani-Pierini di Recanati per un’altra amichevole contro la Benacquista Assicurazioni Latina, formazione che milita in serie A2. Il primo quadrangolare andrà in scena nel fine settimana del 9 e 10 settembre a Sansepolcro per il Trofeo "Dukes". Sabato 9 settembre alle 20.30 l’avversaria sarà la formazione romena del Cso Voluntari Bucarest mentre domenica 10 (alle 16 o alle 18, in base all’esito del match del giorno precedente) una tra GeVi Napoli ed Estra Pistoia.

Il secondo torneo è in calendario venerdì 15 e sabato 16 settembre in Toscana, stavolta per il Trofeo "Carlo Lovari" in programma a Lucca: alle 18.30 della prima giornata al Palatagliate è prevista la palla a due del match tra Carpegna Prosciutto e Bertram Derthona Tortona. Sabato 16 si tornerà sul parquet (alle 18.30 o alle 21) per sfidare una tra Umana Reyer Venezia ed Estra Pistoia. L’ultimo appuntamento amichevole – prima del via del campionato di Serie A che scatta il 1° ottobre – è in programma nel weekend del 23 e 24 settembre a Jesolo per la seconda edizione del Memorial "Luca Silvestrin", che ha vestito anche la maglia biancorossa: sabato alle 18 i pesaresi affronteranno la Nutribullet Treviso mentre domenica (alle 18 o alle 20) se la vedranno con una tra Unahotels Reggio Emilia e Umana Venezia.

Ancora una volta nessun match a Pesaro nel pre-campionato ed è un peccato vista la voglia di basket che regna a fine estate, soprattutto perché non si riesce più ad organizzare il Memorial Ford, che l’anno scorso la società aveva pensato di proporre nella prima finestra di novembre per la Nazionale, ma che poi non è stato disputato. Il rischio, a questo punto, è il medesimo e quando si interrompe una tradizione poi è difficile riprenderla: "Non ci siamo dimenticati e ci teniamo a riprendere la tradizione - ha spiegato il presidente Ario Costa alla presentazione della campagna abbonamenti -. Se vi ricordate bene, alcuni anni fa lo abbiamo giocato al Pala D di Campanara, ma secondo noi la cornice giusta per un’occasione del genere è la Vitrifrigo Arena, solo che in estate non si riesce a trovare una data".

Elisabetta Ferri