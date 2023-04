Vuelle, il grande ex: "Per noi sfida di fuoco"

Sacripanti, che ripercussioni ha avuto il caso Varese sul morale di Scafati?

"Pensiamo a noi stessi, a fare il meglio possibile e poi vediamo. Ai miei giocatori ho detto che chi naviga in queste acque non si può permettere di rilassarsi. E fra l’altro noi dobbiamo ancora andare a giocare a Varese…".

Lo spirito è alto dopo il successo su Brindisi nonostante l’ambiente sia stato sommerso di polemiche: come le vivete?

"Ci aspettano cinque partite di fuoco e non vogliamo perdere la concentrazione, perciò abbiamo tirato un riga finita la partita: la grande forza di una squadra è resettare tutto e pensare alla prossima. Non vogliamo alimentare polemiche, quando abbiamo perso noi partite sul filo di lana non l’abbiamo fatto, per una volta che vinciamo una gara punto a punto perché non darci qualche merito?".

Scafati si sente più forte ora?

"Stiamo giocando in modo più solido e feroce da almeno sei partite: due ne abbiamo vinte in casa, abbiamo perso ai supplementari a Reggio Emilia sprecando un grosso vantaggio, poi a Treviso sempre al fotofinish. Non ci era girata giusta nei finali, ma se mantieni la coesione prima o poi sei premiato ed è accaduto contro Brindisi".

Pesaro è in difficoltà, dall’esterno come la vede?

"Hanno fatto benissimo all’andata, giocando una bella pallacanestro, con un’identità precisa. Molte volte uno storce il naso proprio perché era andata tanto bene all’inizio da creare delle aspettative ma il calo è fisiologico per la tipologia di squadra. Il merito è stato quello di essersi compattata a livello tecnico-tattico dalla prima giornata e per questo gli vanno fatti i complimenti, poi arrivano anche gli altri, che si rinforzano, entrano in forma e diventa più dura".

Come valuta l’apporto di Austin Daye?

"Un grande talento che può dare soluzioni diverse alla squadra, coprire due ruoli e fare canestri importanti. Ma il basket è un discorso di gruppo e il rendimento dell’aggiunta che si fa dev’essere integrato nel tessuto di squadra. Spero che non faccia la partita proprio domani contro di noi…".

Come ha trovato la Givova?

"Sono arrivato durante la sosta e ho debuttato a Milano dopo le Final Eight. Ho trovato una buona impronta difensiva data da Caja, ma strutturalmente non era perfetta come assemblaggio dei giocatori e gerarchie dei ruoli. Per di più appena arrivato si sono fatti male in sequenza prima Pinkins, poi Okoye e Stone, non sono stato fortunato".

Ma ha trovato risorse insperate dagli italiani.

"Vero. Oltre a Rossato, che è qui da cinque anni ed è l’anima dello spogliatoio, anche De Laurentis, Imbrò e Mian sono stati bravi e ci hanno dato una mano notevole, con grande dedizione al lavoro. Purtroppo non abbiamo certezze quando serve l’instinct-killer ed è per questo che non siamo riusciti a chiudere prima il discorso salvezza".

Elisabetta Ferri