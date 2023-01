Vuelle, il match dei ricordi ma pieno zeppo di incognite

Palla a due alle 18 di oggi alla Vitrifrigo Arena. Davanti la Carpegna Prosciutto e la Nutribullet di Treviso. E’ la penultima partita del girone di andata perché poi il giro di boa sarà la prossima settimana a Scafati in Campania. Treviso non è più quella di Kukoc e Del Negro ma dopo i fuori strada di inizio campionato di sta riprendendo e domenica scorsa ha vinto il derby con Venezia che non è proprio una squadra ‘sgarrupata’.

Una gara non facile, viste anche le condizioni generali della squadra di Repesa, per i biancorossi. Nella presentazione del match – cosa che non fa mai Repesa – il suo vice Bruno Savignani dice: "Affrontiamo una delle squadre più in forma e che viene da tre vittorie consecutive, di cui l’ultima contro Venezia. Si tratta di una formazione che vanta due ottimi esterni come Banks e Iroegbu, ottimi giocatori sia in termini realizzativi che di creazione di gioco. Dovremo fare tanta attenzione – continua il vice – a loro, ma non solo, dato che nel roster sono presenti elementi in grado di far male agli avversari in diversi modi. Sarà necessario da parte nostra un grande impegno e speriamo di rispondere adeguatamente al loro attacco. Per noi vincere sarebbe molto importante anche in ottica di final eight e per far vedere il nostro volto, nonostante le pesanti assenze con cui dobbiamo fare i conti. In settimana abbiamo lavorato duro per provare oggi a regalare una bella soddisfazione a tutti i nostri tifosi e a noi stessi".

Fine delle trasmissioni perché la società non ama dare informazioni sullo stato dell’infermeria: Repesa ama non dare informazioni per cui si viaggia sulle sorprese come è stato a Reggio Emilia quando si è saputo che Kravic non avrebbe giocato il giorno stesso della gara. Una maniera anche per non regalare informazioni agli avversari.

Per cui si saprà solamente oggi pomeriggio, strada facendo lungo i 40 minuti, se Delfino sarà in grado o meno di scendere in campo per dare un contributo in questa delicata partita. Stesso discorso vale anche per Tambone mentre per Kravic, visto che ha avuto un attacco influenzale, per cui non ci dovrebbero essere problemi.

Vale la pena ribadire che si tratta di una partita molto delicata questa per la formazione biancorossa anche perché, in caso di vittoria, la Carpegna Prosciutto rientra automaticamente tra le formazioni che disputeranno le final eight e cioè la Coppa Italia. Non solo questo perché centrando questo obiettivo con la famiglia Beretta proprietaria del Carpegna Prosciutto si è stabilito un premio nel caso si fosse centrato l’obiettivo. La cifra esatta non la sa nessuno, ma si parla di oltre 100mila euro e cioè i soldi necessari per mettersi sul mercato a partire da lunedì per trovare un sostituto di Mazzola, assenza questa anche tatticamente molto pesante.

Per la cronaca è stato stabilito anche un premio nel caso in cui la squadra centrerà i play off e cioè se a fine regular season rientrerà tra le prime otto. Ma per questo c’è tempo, molto, visto che siamo ancora ad un passo dal girone di andata.

m.g.