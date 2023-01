Vuelle, il mercato diventa un rebus Il rinforzo per ora è Gudmundsson

La Vuelle ha tra le mani un rebus di non facile soluzione. Non vuole privarsi di Gudmundsson, che ha convinto lo staff, ma non ha i mezzi economici per passare al 6+6 per cui la soluzione intermedia è prolungare il contratto dell’islandese almeno fino alle Final Eight per giocarle con un equilibrio di squadra già raggiunto che si sta rivelando prezioso, sia a livello di aiuto in regia che difensivo, come dimostra la prestazione di Jon Axel contro Treviso. A frenare la società nell’affondare il colpo a livello stranieri non c’è solo la volontà di tenersi l’uomo venuto dal ghiaccio, ma anche la situazione di Charalampopoulos, che sicuramente ha il desiderio di esserci alle finali di Coppa Italia, ma sta stringendo i denti sul dolore e dopo la kermesse di Torino potrebbe doversi fermare per un periodo per risolvere il suo problema al piede. Molto dipende anche dalle condizioni di Delfino, che occupa lo stesso ruolo: al momento il capitano non è riuscito a dare garanzie di tenuta, ma se dovesse recuperare la condizione fisica potrebbe tamponare l’eventuale forfait del greco e consentire altre scelte, come ad esempio l’arrivo di un lungo straniero. Mentre stando così le cose, si rischia di doversi dirigere su un’ala piccola o quantomeno su un 3-4 mentre l’infortunio di Mazzola inizialmente spingeva verso un 4-5.

L’ideale sarebbe stato prendere un italiano per tamponare la falla apertasi con l’infortunio di Valerio e a dire il vero, subito dopo il suo infortunio, la Vuelle ha sondato la disponibilità di Raphael Gaspardo a trasferirsi da Udine senza trovarla. Convince meno l’ipotesi legata a Martinoni, anche lui in A2, a Casale Monferrato. Sta di fatto che al momento il rinforzo della Vuelle si chiama Gudmundsson perché l’islandese si è guadagnato sul campo l’allungamento del gettone che scadeva a fine gennaio; poi si vedrà, perchè il mercato offre ogni giorno nuove opportunità e la Vuelle è molto vigile per vedere di sistemare il suo scacchiere nel modo migliore e provare ad inseguire i playoff. O perlomeno non ripetere i passi falsi del primo anno con Repesa in cui, terminate le finali di Coppa Italia, la squadra si sgonfiò come un palloncino rischiando addirittura la retrocessione. Ci sono la voglia e la volontà di mantenere il livello alto e onestamente questa è anche una squadra un po’ più lunga e competitiva, che però è stata falcidiata da incidenti di percorso notevoli: due giocatori operati e un terzo che cammina sul filo del rasoio non sono uno scherzo.

Domenica, intanto, si va a Scafati a sfidare un’avversaria che ha fatto notevoli passi avanti come solidità dopo l’arrivo di Caja. Il cambio in panchina ha lasciato però ai margini l’ex Doron Lamb, che non gioca più da un mese. Prima per un infortunio, poi per scelta tecnica, con il coach che gli ha preferito Butjankovs, essendo sette gli stranieri a disposizione. Inizialmente la sua non conferma a Pesaro aveva creato qualche rimpianto ma dopo poche giornate il valore certamente superiore di Abdur-Rahkman ha spento qualsiasi nostalgia. Di giocatori da tener d’occhio nella squadra di Caja ce ne sono comunque altri: da Logan a Stone, veterani con ancora molto da dire, dalla novità Pinkins al ritorno in Italia di Okoye che ha ritrovato il coach con cui aveva fatto benissimo a Varese. La Givova è ancora in lotta per l’ultima poltrona in vista di Torino e venderà cara la pelle.

Elisabetta Ferri