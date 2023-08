Vuelle, il piacere di uno staff alla pesarese "Il nostro affiatamento farà la differenza"

Insieme formeranno uno staff tutto pesarese alle dipendenze di Buscaglia. Con il ritorno di Giacomo Baioni alla casa madre, la conferma di Luca Pentucci per il sesto anno, ecco l’ingresso in prima squadra di Giovanni Luminati dopo l’ottimo percorso alla guida del settore giovanile.

"Baio è stato il primo coach con cui ho approcciato, a 17 anni andavo a vedere i suoi allenamenti - racconta Luminati -. E’ una fortuna poter collaborare con lui, per le sue competenze e le sue qualità. Con Pentu siamo cresciuti insieme e abbiamo condiviso tanto, quindi saremo un gruppo molto affiatato".

Pentucci è strafelice di questo assemblamento alla pesarese.

"Sia Giacomo che Giovanni sono delle gran persone ed anche dei grandi amici: dovendo trascorrere tante ore insieme per lavoro, il nostro rapporto ci aiuterà tantissimo. Baio è considerato da tutti uno dei migliori vice della serie A, il suoritorno alla base è un enorme guadagno per la Vuelle. Luminati si meritava questa promozione dopo tutto quello che ha fatto a livello giovanile e porterà il suo contributo anche in prima squadra".

Il rapporto con Buscaglia è inziato sotto il segno dell’entusiasmo: "L’ho sentito davvero molto carico - conferma Luminati -. I miei compiti? Penso darò una mano sia negli allenamenti che nella produzione dei video avversari e anche nel lavoro di fondamentali coi giocatori". Pentucci aggiunge: "Buscaglia lo conoscevo solo per averci giocato contro, non era mai facile affrontarlo, si faceva sempre fatica perché le sue squadre giocano con intensità difensiva, sono toste. Nelle riunioni di staff porta tantissimo entusiasmo e si sente che vuole trasferirlo perciò è molto coinvolgente con noi assistenti. Repesa nel suo primo anno non lo faceva, mentre alla seconda esperienza si fidava di più. C’è da dire che Buscaglia con Baioni ha già lavorato a Brescia e questo ha semplificato tutto sin dal primo giorno". Un roster in cui l’età media è piuttosto alta. "Questo fattore dell’età riguarda soprattutto gli stranieri, per questo penso che sia un vantaggio - dice Pentucci - perché hanno tutti la necessaria esperienza per non aver bisogno di troppe spiegazioni. Soprattutto hanno tutti militato in precedenza in diversi campionati europei perciò sanno come si gioca nel vecchio continente, ad esempio hanno ormai assorbito la regola dei passi diversa da quella americana, ma anche altri dettagli preziosi. Volevamo gente subito pronta, utile all’interno di un sistema. Poi gli italiani abbassano l’età media e porteranno la loro freschezza".

E chi meglio di Luminati può inquadrare l’ingresso di Stazzonelli e Maretto in prima squadra: "Stazzonelli lo abbiamo cresciuto noi e mi fa piacere vederlo approdare in pianta stabile in prima squadra: ora non deve più pensare di essere un ragazzino ma produrre in allenamento e, se avrà minutaggio, in partita. Maretto si è fatto benvolere dentro e fuori dal campo sia alla Vuelle che in Nazionale Under 20, ha dedizione e talento e siamo contenti di avergli dato questa chance. Per la mia carriera era importante questo sbocco nel mondo senjor, ma continuerò ad allenare anche gli Under 19 per concludere il ciclo con l’annata 2005".

