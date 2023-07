Vuelle, il playmaker è la priorità I primi sondaggi sono in corso

Il regista è sempre il giocatore cruciale in una squadra di basket e sarà la priorità della Vuelle sul mercato. Che vorrebbe cominciare i suoi annunci stranieri dal playmaker, un uomo che nelle intenzioni dello staff tecnico dovrà avere fisicità, tenuta difensiva, visione di gioco, ball handling di livello e magari anche punti nelle mani. Siamo ancora ai sondaggi, anche perché i prezzi tenderanno a calare con il passare dei giorni; ma soprattutto la Vuelle lavora per trovare gli incastri tecnici giusti, tenendo conto delle pedine italiane già in organico, la cui presenza è un valore ma nello stesso tempo aiuta anche a cercare le caratteristiche mancanti, in primis l’atletismo che coach Buscaglia ha sempre privilegiato nelle sue squadre.

In queste ore, inoltre, la società sta parlando con Delfino, ma ormai pare assodato che il capitano non proseguirà la sua esperienza con la canotta biancorossa. Carlos è stato di nuovo convocato dalla Nazionale argentina per il torneo di ripescaggio olimpico in programma dal 14 al 20 agosto e non nasconde il suo orgoglio per essere - a quasi 42 anni - parte della pattuglia che si radunerà il 20 luglio ad Alicante per rimediare il pass per Tokyo dopo aver fallito l’approdo ai Mondiali. Naturale, perciò, che Delfino voglia ancora giocare: il presidente di Rieti, neo-promossa in A2, gli ha già lanciato l’invito. Per un super veterano che non molla, ha fatto sensazione ieri l’annuncio di Gigi Datome che ha annunciato il ritiro a 35 anni: si è reso disponibile, però, per un’ultima avventura con la Nazionale azzurra.

C’è stato gran movimento negli esterni italiani, con il passaggio di Mascolo alla Virtus, che ha liberato il posto a Brindisi per Laquintana. De Nicolao junior, invece, ha lasciato Varese per Napoli. Sui lunghi ecco la presa di Polonara da parte della Segafredo che ci aveva già provato in passato senza riuscirci, mentre Mezzanotte è il primo acquisto di Treviso. Brescia si tiene stretto John Petruccelli ed è come un acquisto, dato il valore dell’oriundo. Milano e Bologna hanno fatto man bassa in questi giorni anche al capitolo stranieri, ma si sono registrati i primi affari americani anche per le società di fascia più bassa: Pistoia ha firmato il pivot Derek Ogbeide, che si era messo in luce in A2 a Rimini prima di infortunarsi. La neo promossa toscana gli regala una chance al piano di sopra. Mentre il nome nuovo per il nostro campionato è quello pescato da Scafati che ha preso l’ala Demetre Rivers, classe ’95, ultima stagione in Turchia. Infine, anche se al piano di sotto ha fatto rumore l’ingaggio pluriennale di coach Attilio Caja da parte della Fortitudo Bologna.

Elisabetta Ferri