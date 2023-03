Vuelle, il vero crocevia domenica con Trento

Si poteva far meglio di così a Bologna? Forse sì, se lo dice anche il coach che ha il polso della situazione della sua truppa. Ma è altrettanto sicuro è che nulla è compromesso in chiave playoff, anche se i risultati di domenica hanno lasciato Pesaro da sola al settimo posto. I conti si fanno alla fine e non bisogna finire sulle montagne russe a livello umorale, una settimana trionfali e l’altra depressi. La vittoria con Brescia ha avuto un peso specifico importante e lo dimostra il fatto che pur avendo una classifica mediocre, la Germani ha le potenzialità per battere le big, visto che l’ha rifatto con Milano.

La sconfitta contro la Virtus racconta la differenza di potenziale e fisicità che a un certo punto ha spaccato la contesa, rimasta in equilibrio per 20’ come riassume bene nel suo commento anche il coach virtussino, Sergio Scariolo: "Sono contento della nostra prestazione contro una squadra che gioca bene, con energia: non è mai facile affrontali, come già nella partita d’andata. Correvamo anche il rischio di avere le scorie di venerdi sera, come si è visto all’inizio, ma poi la professionalità della squadra ha fatto la differenza e abbiamo aperto il break che ha chiuso i discorsi consentendoci di gestire anche i minutaggi. La loro difesa ci ha concesso tanti tiri aperti e siamo stati bravi a sfruttarli, anche se in alcuni casi siamo stati troppo frettolosi. Nel secondo tempo abbiamo allungato i minuti di aggressività difensiva e questo ci ha permesso di avere seconde occasioni in contropiede e accumulare il vantaggio che ci ha tranquillizzato. Le poche palle perse? E’ un dato importante perchè siamo una squadra che prende rischi, ne abbiamo presi ma abbiamo avuto cura della palla, facendola girare".

La Vuelle è andata meglio quando ha avuto sul parquet i suoi giocatori più atletici ed aggressivi come Totè, Visconti e Charalampopoulos, mentre ha sofferto il quintetto in cui c’erano in campo contemporaneamente Kravic, Daye e Delfino. Repesa, che aveva lanciato Totè nei primi cinque, ha avuto una grande risposta da Leonardo, che ultimamente sta crescendo moltissimo sui due lati del campo e forse avrebbe meritato anche più dei 18’ che ha giocato.

Daye dopo il positivo esordio, giocato sulle ali dell’entusiasmo, ha fatto più fatica contro i chili e la stazza della Virtus e deve soprattutto ritrovare il ritmo di un campionato molto più competitivo di quello da cui arrivava; inoltre serve un po’ di tempo per l’assestamento reale dentro gli ingranaggi di una squadra tutta nuova per lui. Potrebbe funzionare in certe situazioni anche insieme a Cheatham, come si è visto nell’ultimo quarto, cercando uno schieramento più leggero e veloce, magari contro squadre meno ingombranti fisicamente rispetto alla Segafredo.

Domenica arriva Trento e sarà il crocevia della stagione: la Dolomiti Energia ha perso una partita inaspettata in casa contro Napoli, un passo falso che tenterà di recuperare in trasferta ma questa è la gara che la Vuelle non può sbagliare per mettere di nuovo 4 punti fra sè e il 9° posto. Vista la risalita di Venezia, è proprio Trento la squadra da tenere lontano, magari stando anche attenti a ribaltare la differenza canestri a proprio favore.

Elisabetta Ferri