Vuelle, in arrivo il secondo Usa C’è Quincy Ford per il ruolo di n.4

E’ carica la Vuelle e dopo aver messo a segno il primo colpo con Ray McCallum ha già in canna il secondo. In arrivo nel ruolo di n.4 c’è Quincy Ford, 30 anni, con diverse stagioni europeee alle spalle, tre delle quali in Ungheria, in squadre sempre diverse. L’ultima esperienza con l’Alba Fehérvar, nel campionato ungherese appunto, con medie rispettabili: 12,4 punti conditi da 7,4 rimbalzi, 2 assist e 2 recuperi. Il primo sbarco in Europa, dopo un’annata trascorsa in G-League, è stato appunto in Ungheria, poi ha inanellato una stagione in Belgio, una in Germania ed una in Francia prima di tornare nel paese in cui finora si è trovato meglio e dove ha vinto il titolo nel 2018 con la formazione dello Szolnoki Olaj. Alto 2.03 per 102 kg, Quincy Ford è considerato il giocatore che cercava Buscaglia nel ruolo per provare ad aprire il campo con il tiro da tre punti. Nato nello stato della Florida, ha ben dieci tra fratelli (7) e sorelle (3).

Ora lo staff, seguendo le indicazioni del coach che aveva spiegato la sua idea di squadra la settimana scorsa in un’intervista, cerca un realizzatore con punti nelle mani da mettere al fianco del regista, ma sarà una guardia che abbia comunque capacità di rendersi utile nel portare palla. Poi gli obiettivi per chiudere il quintetto saranno un tre fisicato ed un cinque atletico. Intanto, ha riscosso consensi unanimi la presa di Ray McCallum, un nome dal pedigree forse anche inaspettato dopo i dubbi che si erano accavallati sul budget a disposizione. Evidentemente si è deciso di investire sul giocatore che avrà in mano le redini della squadra o forse McCallum ha trovato le informazioni giuste che lo hanno convinto della bontà della scelta. L’assist è arrivato da un giocatore che è stato suo compagno a Malaga, ma che in Italia ormai è di casa e che nella sua stagione da rookie era alle dipendenze di Cioppi a Jesi, quando ancora allenava: stiamo parlando di Jeff Brooks, che gli ha dato ottime referenze su Pesaro.

"Ma è stata decisiva la chiacchierata fatta con Buscaglia quando da noi era l’alba di domenica: il coach l’ha sentito particolarmente gasato – racconta il presidente Ario Costa – anche perché dopo aver girato l’Europa aveva desiderio di sperimentarsi nel campionato italiano. Ha chiesto un sacco di informazioni e poi è arrivata la firma. Siamo convinti del giocatore e contenti che questo annuncio abbia destato interesse". E adesso la Carpegna Prosciutto si preparara a fare il bis con la presa di Quincy Ford.

Elisabetta Ferri