Vuelle in parabola discendente Il sogno playoff sembra sgretolarsi

"Non eravamo tranquilli e lo dimostra la percentuale dalla lunetta, quando puoi tirare senza che nessuno ti disturbi. In queste partite, dove ti giochi tutto, conta molto la forza mentale e noi non ne abbiamo avuta abbastanza". Così Repesa in uno dei concetti espressi a fine gara domenica. Quanta forza mentale possiede questa squadra? Lo scopriremo presto. Se la disfatta contro Trento ha liquefatto la Vuelle, oppure se nel barile ci sono ancora risorse da raschiare lo dirà non tanto la prossima partita a Milano (con l’Armani, agganciata in classifica da Tortona, chiamata a reagire) quanto le successive: con Scafati e Trieste in casa, nelle trasferte di Treviso e Napoli i biancorossi hanno ancora l’occasione di riscattarsi e magari centrare un obiettivo che adesso sembra sfuggire.

Franco Arceci, presidente del Consorzio, invita a non farsi trasportare dall’umore nero che segue una batosta del genere: "Purtroppo non è un gran momento - ammette Arceci - , con Trento abbiamo giocato male e perso una partita molto importante, ma i playoff non sono ancora compromessi. Ci sono altre 6 partite, di cui 5 alla nostra portata, abbiamo il tempo per ricaricare le batterie, capire cosa non ha funzionato e concludere il campionato a testa alta. La squadra può ancora dimostrare che non è quella di domenica, ma quella che ha ricreato al palasport un ambiente splendido e fatto innamorare la città".

E sull’obiettivo che fino a due settimane fa sembrava possibile Arceci dice: "Non condivido che i playoff non siano alla nostra portata, passato lo sconforto certi pensieri vanno messi da parte - è il suo invito -. Dobbiamo valorizzare il grande lavoro fatto dal coach e dai ragazzi sin qui, metterci il cuore, la grinta, l’orgoglio per questo finale di campionato che è tutto da scrivere. E’ un dovere crederci, lo dobbiamo anche ai tifosi e agli sponsor".

E’ innegabile, però, che l’andamento della stagione sia molto diverso fra andata e ritorno e che qualcosa di profondo sia cambiato. All’andata la Vuelle aveva fatto sue 9 partite su 15, vincendo in tre occasioni di 30 o più punti mentre lo scarto medio nelle sconfitte era stato di 8.6 punti, oltre che nel conto vanno messe due sconfitte arrivate solo ai supplementari. Al ritorno, sin qui, la Carpegna Prosciutto viaggia con un ruolino di 3 vittorie e 6 sconfitte. In questi stop in tre occasioni ha subìto 100 o più punti e in due occasioni ha subìto 30 o più punti di scarto. Lo scarto medio di queste sconfitte è di 19,8 e comunque sempre in doppia cifra, il che dice molto delle difficoltà attraversate dalla sera di Santo Stefano in poi, quando Mazzola si è rotto e con lui anche il meccanismo perfetto di questo gruppo. Delle tre vittorie, infatti, due sono state centrate a botta calda, e pure soffrendo, poi più il tempo passava e più le cose sono diventate difficili, tanto che dopo le Final Eight è arrivato un solo successo, quello con Brescia, circondato da 4 sconfitte. E se le forze fisiche di Austin Daye sono quelle mostrate l’altra sera allora diventa complicato riaccendere il sogno. "L’obiettivo di questa squadra è sempre stata la salvezza" ha ribadito Repesa domenica. Però due settimane fa aveva dichiarato: "E’ impensabile per me non arrivare ai playoff". Bisogna fare una sintesi fra la realtà e i sogni e provare ad infilarsi dentro.

Elisabetta Ferri