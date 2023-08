Vuelle, la curva per Marco "Piccoli se lo meritava"

Ha riscosso unanimi consensi la campagna abbonamenti lanciata in settimana dalla Carpegna Prosciutto e trovato tutti d’accordo l’idea di intitolare la curva a Marco Piccoli, anima del tifo per mezzo secolo. I suoi amici più stretti, che fondarono insieme a lui l’Inferno Biancorosso, sono contenti.

"L’idea dell’intitolazione della curva a Marco Piccoli è nata subito dopo la sua scomparsa, se lo meritava - racconta Roberto Tomassoli -. Ma non ci dimentichiamo di Alphonso Ford e infatti il parterre dei ragazzi sotto il settore K porterà il suo nome. Sia il Comune che la società sono stati molto disponibili, anche perché Costa che Magnifico erano molto legati a Marco; vorremmo poi apporre una targa in un posto visibile almeno per chi occupa quel settore. La campagna abbonamenti è venuta incontro alle esigenze della gente: quando abbassi i prezzi è sempre un bel gesto anche se noi, paradossalmente, avremmo preferito che i tre settori del K avessero lo stesso costo perché non ci piace la gente che si abbona in K2 per risparmiare e poi va a sedersi in K1 o K3. Chi sta in K2 deve venire convinto, stare in piedi e fare il tifo con tutta la voce che ha. Buona anche l’idea della rateizzazione. La squadra? Hanno preso stranieri con esperienza quindi bene, Bamforth è una garanzia, ho qualche perplessità su Schilling ma spero di essere smentito. Per Buscaglia, comunque, non sarà facile perché le aspettative dopo due anni consecutivi ai playoff sono alte".

Anche Luciano Vincenzetti è in linea: "Io sarò come sempre nel settore K e trovo bellissimo che da quest’anno tutta la curva sia dedicata a Marco Piccoli - dice -. La proposta è partita dai vecchi diavoli dell’Inferno e abbiamo trovato piena rispondenza nella società: Marco è cresciuto con noi ed è stata l’anima che ha mantenuto accesa la fiammella della passione nel decennio più duro vissuto nel nuovo palas per cui era un atto dovuto. A Ford sarà comunque intitolato il parterre dei ragazzi sotto la curva e ci fa piacere che siano in crescita come numero: il nostro compito è anche tramandare questa tradizione e l’unione di tutti i gruppi organizzati ha dato una spinta formidabile. Poi ci dovrà pensare la squadra ad alimentare l’entusiasmo. Speriamo di aumentare lo zoccolo duro di abbonati che negli ultimi anni si è ridotto forse anche a causa delle promozioni che hanno invogliato molti ad aspettare quelle".

Chi occupa altri settori è ugualmente soddisfatto, come Paolo Mazzoli: "Sono in L4, abbonato da una vita, fra quelli che facevano la notte col camper davanti al vecchio palas dormendo a turno per conquistare un abbonamento. Ma non sono un nostalgico, la Vitrifrigo Arena è una stupenda cornice dove giocare. Buscaglia mi piace e la squadra mi ispira, sono sempre speranzoso ed ottimista, il sogno è disputare di nuovo i playoff".

Elisabetta Ferri