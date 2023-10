Vuelle, la lezione da apprendere: "Impariamo a dare il colpo del ko"

Girare pagina e pensare alla prossima è la filosofia degli americani che non vogliono mai farsi condizionare troppo emotivamente, ma qualcosa dalle sconfitte bisogna imparare altrimenti non si progredisce. Ieri la Vuelle ha ripreso ad allenarsi in vista del debutto casalingo con la Reyer e sicuramente Buscaglia utilizzerà la gara di Brescia per far capire ai suoi come limare gli errori che hanno fatto scivolare via dalle mani una vittoria che a un certo punto tutti pregustavano. Col ds Stefano Cioppi analizziamo dove pende la bilancia e se dopo l’esordio contro la Germani pesano di più le buone cose mostrate o quelle da resettare. "Non si può negare che ci mancano due punti di un peso specifico clamoroso perché vincere in trasferta nel nostro campionato è sempre difficile e per di più contro quella che si candida ad essere la terza forza insieme a Tortona e Venezia alle spalle delle due super favorite. Ci manca anche un carico di fiducia ed entusiasmo che poteva spingere la squadra e la città, un’onda che ci avrebbe accompagnato fino alla prossima partita. Però c’è anche la consapevolezza che la squadra ha della sostanza, quella di cui eravamo sicuri salendo sul pullman per Brescia".

più grosso nella serata del PalaLeonessa secondo il dirigente biancorosso non è tanto l’ultimo tiro sbagliato quanto non essere riusciti a scappar via nel momento in cui l’avversaria sbandava. "Sul +5 potevamo ammazzarla e successivamente anche sul +1: forse siamo stati un po’ frettolosi e quei tiri non sono entrati. Tra i nostri margini di miglioramento c’è perciò anche quello di imparare a dare il colpo del ko nel momento favorevole. Poi è lampante che sull’ultima difesa abbiamo commesso degli errori, mentre sull’ultimo tiro non ho nessun rammarico, era perfetto per uno come Bamforth ma è andato sul ferro, capita".

C’è un innegabile problema a rimbalzo, già evidenziato in precampionato: come si risolve? "Con il lavoro tecnico, ovvero salto e tagliafuori, e mentale, ossia concentrazione. Specialmente se un piccolo ruba il rimbalzo a un lungo e se capita addirittura dopo un tiro libero. Poi bisogna lottare in cinque, anche con gli esterni. Può essere quindi un problema di dna di questa squadra, ma su tutto il resto si può lavorare per migliorare. Poi contro certe avversarie per forza subìsci, come chili e come esperienza, ma ci saranno altre serate in cui la differenza sarà meno marcata". Ovviamente Schilling è nel mirino: "Sono più propenso a parlare della squadra nella sua globalità, contento quando vinciamo e quando la squadra gioca bene. Mi interessano meno le mini-battaglie vinte individualmente e penso che sia davvero troppo presto per dare giudizi sui singoli perché il vero valore di un giocatore si dimostra dopo mesi. Perciò chi ha giocato bene ha davanti una strada lunga per sudare e confermarsi così come chi ha giocato male, specialmente se ha avuto dei problemi fisici o deve ancora trovare la forma ottimale". Elisabetta Ferri