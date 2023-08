Vuelle, la nuova stagione è ormai alle porte Gli Usa tutti in arrivo fra il 14 e il 20 agosto

Ferragosto è la linea di demarcazione che per quasi tutte le squadre di basket segna l’inizio di una nuova stagione. La Vuelle non fa eccezione e si sta preparando a rimettersi in moto: il primo atleta a mettere piede in città, in netto anticipo rispetto a tutti gli altri, sarà Quincy Ford che arriva il 14 agosto con la moglie in dolce attesa, gli altri Usa arriveranno il 19 eccetto Bamforth che sbarca il 20 assieme a moglie e tre figli che andranno a scuola e giocheranno anche a basket a Pesaro. Pure gli italiani arrivano il 20 agosto, a parte Mazzola che sarà già qui il 18. Le visite mediche di rito si svolgeranno tutte la mattina del 21 agosto, poi nel pomeriggio la truppa biancorossa raggiungerà la sede del ritiro, Carpegna, dove resterà sino al 28. Primo allenamento vero il 22 mattina.

"Il ritiro sarà un po’ più breve, ma abbiamo ritenuto che una settimana sia sufficiente per impostare il lavoro, soprattutto tenendo conto del fatto che gli italiani sono tutti confermati dall’anno scorso e quindi conoscono già le nostre dinamiche societarie - spiega Luca Pentucci, assistente di coach Buscaglia -. Debutteremo contro la Virtus il 3 settembre, cinque giorni dopo essere rientrati da Carpegna: cominciamo subito forte, con una sfida tosta, anche se sicuramente alla Segafredo mancheranno alcuni elementi impegnati ai Mondiali, come già accadde l’anno scorso a Ravenna. Comunque, riteniamo sia meglio disputare amichevoli che tengono i giocatori più concentrati possibile sulle cose che hanno fatto nei giorni precedenti, superando la stanchezza del ritiro appena concluso. E se gli stimoli sono alti anche il livello di attenzione lo è".

In sede si lavora agli ultimi dettagli: i voli per gli americani che, a parte Bluiett, hanno già tutti in mano il visto; le varie accoglienze quando sbarcheranno in Italia, la cadenza dei test prima di salire a Carpegna. Dove la truppa sarà formata dai dodici effettivi (Maretto e Fainke completeranno il roster che vede Stazzonelli come decimo) più due ragazzi dell’Under 19, Elia Sgarzini e Giovanni Sablich. C’è anche da definire l’ingresso di un nuovo preparatore in appoggio a Venerandi, perché Crudelini lascia l’incarico per altri impegni. E nel frattempo si lavora anche alla ridistribuzione dei ruoli nel settore giovanile: ci sarà un nuovo responsabile del vivaio dopo l’ingresso di Giovanni Luminati nello staff della prima squadra, che non può mantenere il doppio incarico anche se continuerà ad allenare la formazione di punta, l’Under 19 d’Eccellenza.

Elisabetta Ferri