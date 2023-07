Vuelle L’ala piccola c’è: preso Trevon Bluiett

Va veloce il mercato della Vuelle, che ieri ha annunciato un altro acquisto, il quarto al capitolo stranieri. Trevon Bluiett è l’ala piccola scelta dallo staff per completare un pacchetto esterni di tutto rispetto, maturo al punto giusto e con esperienze europee che dovrebbero garantire ai nuovi arrivati un inserimento più rapido.

Classe ‘94, prodotto del college di Xavier, dove la Vuelle ha pescato davvero bene negli ultimi anni (Semaj Christon e Tyrique Jones) Bluiett è stato compagno di J.P.Macura, protagonista con Tortona. Ha poi vestito la maglia di New Orleans, ma non ha mai esordito nella Nba: coi Pelicans ha disputato la Summer League nell’estate del 2018, per poi essere dirottato nella loro squadra satellite in G-League, i Westchester Knicks. Nella stessa lega ha vestito anche la casacca dei Salt Lake City Stars, formazione affiliata agli Utah Jazz per due annate. Dopo aver preso parte nuovamente alla Summer League con i Cleveland Cavaliers, nel settembre del 2021 decide di attraversare l’oceano per approdare in Turchia, iniziando la sua prima esperienza nel vecchio continente con il Besiktas, con cui disputa anche la Fiba Champions League ma concludendo la stagione in un altro campionato ugualmente interessante, quello tedesco, con gli Amburgo Towers (da febbraio in poi). L’ultima esperienza, invece, Trevon l’ha vissuta in Polonia, con il Dabrowa Gornicza tenendo medie interessanti sia nei punti (16,4 con il 37% da tre e otto tentativi per match) che a rimbalzo (4,8) e conquistando l’Alpe Adria Cup. Bel fisico (1,98 per 90 kg), è un vero specialista del tiro da tre, con un range che lo rende molto pericoloso.

Coach Maurizio Buscaglia commenta l’arrivo di Bluiett nel roster che allenerà nel 20232024: "Trevon completa il nostro reparto esterni con un giocatore funzionale agli altri. Ha tiro, può aprire il campo, ma possiede anche un ball handling che può aiutarci sia in fase di costruzione che finalizzazione - aggiunge il tecnico biancorosso - . Mi piace il fatto che possa darci anche il post basso, cosa che cerchiamo anche dai giocatori del perimetro. Ha già maturato un’esperienza europea e siamo felici abbia voluto noi con determinazione per continuare nel suo percorso".

Adesso all’appello manca solo il pivot e sarà una scelta determinante per la fisionomia della squadra. Serve un giocatore verticale, atletico, con propensione alla difesa e che dia sicurezza anche a rimbalzo per poter far correre una squadra che sembra avere tutte le caratteristiche per fare male in campo aperto, con guardie molto dinamiche e ali in possesso di un tiro affidabile.

Elisabetta Ferri