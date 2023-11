Vuelle Mazzola è rinato: "Il peggio è passato"

Di segnali, Valerio Mazzola ne aveva già mandati nella partita con Scafati, anche se non era finita bene. Ma nella rimonta dal -24 che stava per trasformarsi in una insperata vittoria c’era a chiare lettere la sua firma. Quello che ha fatto a Milano, però, vale di più: non solo perché sono arrivati i due punti, ma perché significa che non era stato un caso. Lo dice anche il linguaggio del corpo che è cambiato, i gesti di esultanza, il sorriso che è tornato sul suo volto, prima velato dai dubbi e dalle preoccupazioni e ora non più. Le parole che ha scritto Valerio sulla sua pagina Instagram questa settimana lo confermano.

"Sai - scrive il giocatore della Vuelle - ho fatto l’infortunio più brutto possibile, sono stato 8 mesi a lavorare tutti i giorni perchè rivolevo il campo a tutti costi. La gente mi scriveva che ero forte, che ce l’avrei fatta ma alla fine ero da solo ad affrontare un momento difficilissimo. Ho avuto paura, ma ci ho saputo convivere e l’ho accettata. Nutrivo sempre il desiderio di migliorare ed è stato il mio motore per tanti giorni. Solo serate come queste ti fanno capire che sei sulla strada giusta, che forse hai buttato tutto alle spalle. Sono contento per me e per la squadra. È stata una grande vittoria". Sotto, quasi un migliaio di like e un centinaio di commenti da parte dei tifosi biancorossi, ma anche dei compagni ed ex compagni che gli sono rimasti affezionati. E se lo merita.

"Non so quanto si sappia delle difficoltà del rientro per un giocatore che subìsce quel tipo di infortunio - aveva detto Buscaglia alla vigilia della trasferta di Milano - perché anche quando un atleta è clinicamente sano, è la testa che deve tornare a dirglielo. E lo affermo oggi con la gioia della sua prima prestazione ai livelli che conosciamo". Poi Valerio ha fatto il resto sul parquet del Forum.

Gli italiani dunque continuano a restare in copertina in questa Carpegna Prosciutto, nonostante stiano (finalmente) emergendo anche gli stranieri. E’ il caso di Totè, eletto miglior italiano del mese di ottobre dalla Lega Basket: leader di Pesaro per punti segnati con 17 a partita – 54.7% da due punti e 84.4% dalla lunetta –, per valutazione media con 18.4, ma anche primo per minuti giocati con 28.0, falli subìti con 4.6 e per plusminus con +6.4, secondo solo per rimbalzi catturati (5, dietro a Quincy Ford che comanda con 6.8). Totè è anche il primo degli italiani nella classifica dei marcatori dove si posiziona al sesto posto. La proiezione della Lega Basket dice che se giocasse 40’ viaggerebbe a 24,3 punti di media.

Elisabetta Ferri