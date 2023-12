Vuelle, McCallum è in partenza. La squadra volta ancora pagina

Non ci sarà domenica Ray McCallum a Pistoia. Il play americano è in trattativa per trasferirsi all’estero: la Grecia pare la destinazione preferita, ma ha un’offerta anche dall’Ungheria e avrebbe potuto rimanere in Italia se avesse accettato di scendere in A2, dove Vigevano era pronta a prenderlo. Ma anche se non dovesse chiudere in tempo per giocare con la sua nuova squadra nel week-end non sarà comunque in panchina con la Carpegna Prosciutto. L’arrivo di Cinciarini ha segnato il passaggio del timone al nocchiero pesarese e al suo fianco agiranno Tambone e Bamforth, quindi non avrebbe senso intasare il ruolo con un giocatore che ormai non fa più parte del progetto biancorosso.

La sua partenza libera un posto per un altro straniero, a patto che la Vuelle abbia le intenzioni, o le risorse, per prenderlo. In proposito, però, la società ha bollato come ’fake news’ la voce diffusasi in rete martedì sera a proposito di un’uscita di Bluiett per far posto a una guardia (Raymond Cowels) proveniente dal campionato polacco. Il buon senso consiglia di verificare prima di tutto chi riuscirà a fare un passo avanti con l’arrivo di un play puro a guidare le operazioni e, da quel che filtra, nei primi allenamenti Andrea ha cercato di coinvolgere di più proprio Bluiett, invitandolo a tirare con più continuità (finora l’ala viaggia a 11,6 punti di media). Sarà interessante vedere come reagiranno appunto i compagni che finora erano rimasti più in ombra come Quincy Ford, un giocatore veramente anomalo perché di solito gli americani sono interessati ad ‘ingrassare’ il proprio tabellino e invece lui il canestro non lo guardia proprio e viaggia per ora a 5,9 punti di media. E’ però il miglior rimbalzista della squadra con 6,8 di media.

Di contro Pistoia, la prossima avversaria, ha due stranieri che occupano il podio dei migliori marcatori della serie A: il play Charlie Moore, oltre a smazzare 5,6 assist a partita, è primo nei punti segnati con 19,1 punti di media (col 42,2% da tre) mentre Payton Willis, che gli gioca al fianco nel ruolo di guardia, viaggia a 18,5 punti di media con il 44% dall’arco. Dopo averne messi 31 nella vittoria al Forum di Milano, domenica scorsa Willis ha realizzato il suo high in Italia con 36, compresa la tripla della vittoria con cui la sua squadra ha espugnato il campo di Tortona. Due giocatori difficili da fermare in questo periodo di grande spolvero: oggi Willis sembra un po’ il Mars che l’anno scorso volava letteralmente in maglia Carpegna Prosciutto prima di spegnersi come una pila che aveva finito l’energia. E coach Brienza sta spremendo parecchio i suoi uomini visto che le rotazioni sono ridotte a otto per le assenze pesanti di Hawkins e Varnardo, ora sostituito da Gerry Blakes che ha esordito una settimana fa giocando 22’.

Elisabetta Ferri