Vuelle Mockevicius sulla strada del ritorno

La Vuelle si è infilata in un corridoio prima che chiudesse per intavolare la trattativa con Egidijus Mockevicius che sarebbe in dirittura d’arrivo. Proprio ieri, infatti, scadeva la possibilità per il pivot lituano di far valere la clausola di uscita dal contratto stipulato con i Wolves di Vilnius che gli consentiva di liberarsi in caso di una richiesta dall’estero. E quando "Iggy" ha saputo che l’offerta arrivava da Pesaro non è rimasto indifferente, anzi: in maglia Vuelle, infatti, il ragazzo classe ’92 ha giocato la miglior annata della sua carriera, chiudendo la stagione 201819 con 11.3 punti e 11.4 rimbalzi di media (di cui 4,4 in attacco).

Mockevicius è stata la colonna di quella squadra allenata da Cedro Galli, di cui Erik McCree doveva essere la stella, ma che invece fece una fatica bestiale a salvarsi. Suo compagno di squadra anche Zanotti, ma il suo alter ego era Ancellotti quindi praticamente sotto i tabelloni il lituano faceva reparto da solo giocando 30’ e lo fece senza saltare una partita. Dopo Pesaro ha giocato in Spagna, al Fuenlabrada, in Francia, a Le Mans, quindi in Romania, ma senza più collezionare le ottime statistiche totalizzate con la Vuelle. Con l’Alytus Wolves, in Lituania, stava tenendo medie da 9,5 punti e 6,8 rimbalzi di media, giocando sul doppio fronte, campionato ed Eurocup.

In parallelo, la società sta portando avanti sull’altro binario la rescissione con Gavin Schilling cercando di trovare una soluzione che accontenti tutti e due, dato che il pivot tedesco è arrivato in condizioni fisiche non ottimali e quindi non in grado di tenere il campo. Nel frattempo la squadra lavora con Buscaglia ed il suo staff per cercare di allestire un piano partita che consenta ai suoi di non finire subito nelle fauci di Milano, a dire il vero, più interessata all’Eurolega in questo periodo visto che martedì 31 ottobre, 48 ore dopo il match con la Carpegna Prosciutto, sarà chiamata a tornare di nuovo in campo per il recupero contro il Maccabi Tel Aviv, originariamente in calendario il 12 ottobre ma slittato per lo scoppio del conflitto. E dunque la prossima settimana l’Armani avrà un doppio turno di coppa rispetto alle altre partecipanti perché giovedì 2 novembre è attesa dalla gara contro l’As Monaco.

Pesaro può sperare solo che Ettrore Messina voglia dosare le forze dei suoi uomini, ma il recupero di Mirotic e Lo allunga comunque le rotazioni infinite dell’Olimpia alla quale manca ora solo Billy Baron per tornare al completo. Mentre la Vuelle, se dovesse sciogliere il contratto con Schilling, potrebbe salire al Forum senza uno straniero. Ma per il contributo che era riuscito a dare fino a questo momento, non è che le cose cambierebbero molto.

Elisabetta Ferri