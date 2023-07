Vuelle Moretti a Varese con rimpianto

Con un rapido bltiz Varese ha ingaggiato Davide Moretti, lasciato libero dalla Vuelle per una scelta tecnica sulla quale ha pesato anche l’aspetto economico. La tifoseria è spaccata a metà e lo si legge sui social: c’è chi non concorda sull’aver rinunciato al giocatore che negli ultimi due anni ha comunque guidato la squadra a due playoff e chi invece ritiene che alcuni limiti fisici saranno meglio compensati da un play americano. Quello su cui sono tutti d’accordo è che il ‘Moro’ si è congedato con un saluto che gli fa onore, pubblicando su Instagram un lungo post di ringraziamenti, diverso dal suo atteggiamento che appare distaccato ma rivela il profondo attaccamento che ha sentito per questa realtà.

"Ci tengo a salutare la città di Pesaro e i suoi tifosi come si deve – scrive -. Grazie per i tanti messaggi di affetto ricevuti, soprattutto quelli dal lato umano a cui tengo molto. Grazie per avermi dato la possibilità di guidare la squadra della città di Pesaro per due anni. Due anni in cui sono arrivati risultati importanti che hanno fatto riaccendere la passione in una città che vive di basket e di questo ne andrò per sempre orgoglioso". E qui Moretti non nasconde il rimpianto per una scelta non sua: "Mi sarebbe piaciuto vivere questa passione e concludere il progetto che mi era stato proposto anno scorso, un progetto di crescita fatto di alti e bassi che si è interrotto nella fase più stimolante, ma purtroppo abbiamo ambizioni diverse e da professionista accetto questa scelta. Per due anni di fila ho deciso di mettere la voglia di giocare e tornare a divertirmi davanti a tanti fattori non indifferenti. La voglia di dimostrare di meritarmi il ruolo che mi era stato dato è sempre andata di pari passo alle necessità della mia famiglia, che purtroppo per cause private, aveva bisogno di attenzioni quotidiane; ho infine sempre messo l’attaccamento alla maglia e la voglia di vincere le partite davanti ai problemi fisici e alle scelte tecniche dando sempre tutto me stesso e continuando a lavorare a testa bassa".

Poi una rivelazione di cui non si era a conoscenza, il virus che l’ha colpito: "Ho solo il rimpianto di non aver potuto aiutare la squadra al meglio durante il periodo delle Final Eight, avendo giocato e avuto la mononucleosi per un mese senza saperlo, purtroppo mi ha limitato molto. Ci vorrebbe più di un post per raccontare tutto quello che è successo quest’anno, ma voglio limitarmi solo alle cose belle, che resteranno per sempre con me. Ringrazio davvero di cuore tutte quelle persone che mi sono state vicine, soprattutto nei momenti più difficili. La città di Pesaro merita di stare ai livelli degli ultimi due anni e anche più alti, ve lo auguro. Grazie".

Elisabetta Ferri