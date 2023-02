"Vuelle, non mollare: i playoff sono possibili"

"Ora più di prima, avanti Vuelle". Lo striscione esposto in curva nell’ultima partita casalinga per dare la spinta alla squadra dopo il rovescio di Sassari vale oggi più che mai per il resto della stagione che aspetta la Carpegna Prosciutto e alla quale si vuole dare un senso. I tifosi sognano i playoff e aspettano un rinforzo che dia una mano ad un gruppo che ha già speso molto. Ma soprattutto non vogliono smettere di divertirsi andando al palasport.

"Sono tornato contento dalla trasferta torinese - dice Mauro Lucarelli -: per come ci siamo arrivati, con due giocatori in meno, Moretti non ha giocato e Cheatham era in campo per onor di firma, avevamo già fatto un miracolo con Varese. Poi con Brescia avevamo anche Tambone con dei problemi e contro una squadra costruita per fare l’Eurocup, quindi con un altro budget e che aveva qualcosa da farsi perdonare non abbiamo retto: sia fisicamente contro l’avversario, che a livello nervoso, a causa di un arbitraggio indisponente. Ora mi aspetto che la squadra ricarichi le pile e che arrivi un altro lungo: serve un puntello sotto canestro altrimenti il settore va in deficit, poi gli altri devono compensare e costa fatica. Nel girone di ritorno le gare in casa sono tutte abbordabili: magari non da quarti, ma io penso che i playoff possiamo acciuffarli".

Alle Final Eight Laura Ferri ne ha vista solo una, quella giusta: "Mercoledì ero a Torino e speravo di tornarci anche domenica ma purtroppo eravamo messi male fisicamente e contro Brescia, che ha una classifica bugiarda, s’è vista la differenza anche atletica. Sono consapevole che d’ora in poi sarà più dura perché tutte si sono rinforzate e noi, se prenderemo uno straniero, non avremo un uomo in più perché bisognerà comunque lasciarne fuori un altro. L’infortunio di Mazzola è stata la vera tegola di quest’annata e ce ne rendiamo conto ogni giorno di più. Nell’ambiente, però, il clima è ancora ottimale: erano anni che in curva non ci si divertiva così, le trasferte sono un piacere, siamo carichi e continureremo a sostenere i nostri ragazzi".

Barbara Seta era invece a Torino per la semifinale: "Credevo ce la potessimo fare, ma Brescia finora non aveva mostrato in campionato la sua vera essenza, sono fisicamente superiori oltre che noi siamo arrivati acciaccati. Il basket è come la vita, ci sono gli up e i down e a Torino siamo arrivati in down. Sono comunque fiduciosa di poter finire bene se ci sarà la convinzione di tutte le componenti: il gruppo mi piace molto per la sua coesione, mi aspetto che Repesa non molli come due anni fa e che la società prenda il rinforzo che serve".

"Il bilancio è positivo sin qui, ottimo in campionato, discreto in Coppa Italia dove siamo arrivati in condizioni precarie: con Brescia avremmo perso lo stesso, anche con un rinforzo - dice Lorenzo Cortiglioni -. Adesso però mi aspetto che arrivi, anche se un italiano era meglio, sarebbe stato davvero un uomo in più mentre col turn-over il timore che si guasti la chimica esiste. Speriamo di ritrovare le energie giuste per centrare i playoff".

Elisabetta Ferri