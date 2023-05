Vuelle, obiettivo playoff Vietato gettare la spugna

Ultimo giro di giostra della regular-season e la Vuelle prova a salirci al volo per allungare la stagione. Oggi alle 18 alla Vitrifrigo Arena arriva Tortona, la terza forza del campionato, che per mesi ha occupato quella posizione e non vuole sciupare tutto proprio adesso rischiando di scendere al quarto posto in classifica. Davanti, però, c’è una Carpegna Prosciutto che per mesi è stata dentro le prime otto e vorrebbe provare a coronare l’obiettivo playoff che si è presentato: anche se non era nelle previsioni di inizio stagione e la squadra è salva da tempo, accontentarsi non è mai un verbo che piace ai tifosi e nemmeno ai giocatori. Pesaro deve vincere per garantirsi almeno una chance, poi dovranno arrivare buone notizie dagli altri campi. La Vuelle sarebbe ottava in caso di sconfitta di Brescia a Scafati, addirittura settima se Brescia e Brindisi (che gioca in casa con Trieste) perderanno i loro match contro formazioni che devono salvarsi.

Bruno Savignani, vice di Repesa, inquadra così la partita: "Ci attende un’avversaria tosta, che durante tutta la stagione ha fatto meglio di tutti alle spalle di Milano e Bologna, il loro terzo posto conservato per mesi lo testimonia. Una squadra molto ordinata, che gioca con un sistema preciso e noi dovremo essere pronti e concentrati, più che altro dovremo avere la cattiveria agonistica giusta per affrontare una partita così importante. Anche per Tortona è una gara che conta, ma per noi di più, vogliamo crederci fino in fondo e lotteremo con tutte le nostre forze per arrivare ai playoff. Bisognerà avere un controllo sull’aspetto mentale, per limitare l’ansia e la troppa voglia che delle volte ti fa sbagliare. Stiamo preparando bene la partita, curando tutti i dettagli per cercare di mettere in difficoltà la Bertram, formazione molto attrezzata ma anche molto equilibrata e bisogna essere efficaci come squadra, non solo individualmente, per pensare di batterli. Come sempre il nostro pubblico può essere un fattore fondamentale e spero che sia così, che i tifosi ci diano una grossa mano per fare intanto la nostra parte e poi vedremo alla fine della giornata se saremo premiati".

A proposito di Brescia, la squadra in corsa con Pesaro per prendersi l’ultimo posto fra le prime otto, Nicola Akele ha dichiarato: "Non abbiamo il privilegio di scegliere: dobbiamo vincere a Scafati, ma l’inerzia della corsa ai playoff è comunque tornata nelle nostre mani". Alla Germani è sufficiente infatti vincere e in quel caso il risultato di Pesaro sarà ininfluente per i lombardi. La gara di oggi fra Vuelle e Tortona sarà trasmessa in diretta da Eurosport 1, ma nonostante questo c’è stata molta corsa sui biglietti di tribuna a 10 euro messi in vendita grazie alla promozione "Porta un amico" riservata agli abbonati. E’ aperto anche il terzo anello, con biglietti interi a 10 euro e ridotti a 5. Per chi non avesse acquistato in prevendita i biglietti, oggi i botteghini aprono alle ore 16. Gli arbitri della serata sono Paternicò, Attard e Paglialunga.

Elisabetta Ferri