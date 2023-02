"Vuelle, occhio a Brescia: signora squadra"

TORINO di Roberto Fiaccarini ed Elisabetta Ferri "In quei primi dieci minuti abbiamo mandato un messaggio forte a Varese: non vi faremo segnare come siete abituati a fare. E’ lì che c’è stata la differenza decisiva". Ario Costa riavvolge il nastro dei quarti di finale di Coppa. E lo riavvolge fino al primo quarto, individuando nell’approccio alla partita l’aspetto che ha fatto pendere la bilancia dalla parte di Pesaro. Il presidente della Vuelle parla godendosi il totale relax del giorno dopo, seduto su una poltrona dell’A. C. Hotel, quartier generale della Lega Basket per le Final Eight. Accanto a lui, altrettanto rilassato e sorridente, c’è Franco Arceci, presidente del Consorzio ‘Pesaro Basket’. Ne esce fuori una bella chiacchierata dopo i brividi di mercoledì sera. Ario Costa, ripartiamo dalle emozioni vissute al PalaAlpitour. "E’ stata una partita molto ben giocata, tirata, che non mi ha dato tempo per emozionarmi perché è stata a lungo incerta, anche se abbiamo avuto sempre noi il pallino in mano". Arceci, com’è stata invece la sua prima esperienza? "Emozionante, lo confesso. Una partita molto tirata, sofferta, ma la squadra ha dimostrato grinta e carattere. E l’epilogo è stato fantastico". Costa, che “botta“ Milano. Non se l’aspettava nessuno: la vittoria di Brescia...