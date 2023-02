"Vuelle, ora voglio ridarti tutto sul campo"

PESARO di Elisabetta Ferri Carlos Delfino rientra dopo oltre un mese, non dobbiamo farci troppe aspettative? "Io su di me le ho, non so gli altri. Ho voglia di giocare, di rendermi utile, è stato un periodo buio, a combattere con gli infortuni e spero che questa sia la volta buona". Quanto pesa la carta d’identità? "Ci devi fare i conti. Noi sportivi siamo come cavalli da corsa lanciati sempre al galoppo, invece a una certa età bisogna anche imparare a trattenersi". Si è mai pentito di aver dedicato tutta l’estate alla Nazionale? "Mai. Sono un giocatore e quando sei in gioco non puoi tirarti indietro, specie per la maglia del tuo paese. Non ho staccato per riposare, ma è stata più una questione mentale. Gli infortuni accadono e rifarei la stessa scelta anche sapendo quello che poi è successo, magari starei più attento nel rientrare ma il primo infortunio non c’entra niente col secondo: con l’Argentina in estate ho preso un calcio da dietro nella gamba destra, mentre quello muscolare che mi è successo con la Virtus era nella sinistra. Ora basta però parlare di infortuni, voglio voltare pagina, parliamo del futuro". Come si sente in relazione a questa squadra?...