Vuelle, parte una nuova avventura. A Brescia il primo test che conta

Un’altra stagione di basket che comincia, un’altra avventura da vivere per il vasto popolo della Vuelle, un’altra squadra a cui affezionarsi. Le prime carte si scoprono oggi pomeriggio (palla a due alle 17, diretta su Dazn) al PalaLeonessa di Brescia, quando la Carpegna Prosciutto targata Buscaglia andrà incontro al primo avversario, una Germani che punta dichiaratamente al vertice. "Mi unisco all’eccitazione di cominciare che avverto in tutti i miei giocatori - dice il coach biancorosso -. Abbiamo dentro un grande desiderio, lo stare bene insieme ci ha permesso di stare sulla strada in cui vogliamo essere tecnicamente, e non solo. Sono molto contento dell’intensità e della partecipazione che ho visto finora. L’avversario che ci attende è di alto livello, ma è attraverso questo tipo di competizione che si cresce: più avanti saremo anche altro da quello che vedremo oggi, ma intanto bisogna essere pronti a fare questa partita".

Ci saranno finalmente anche Bamforth e Schilling a disposizione: "Sono rientrati, per cui non sono più infortunati quindi smettiamo di chiamarli come tali - è l’invito di Buscaglia -. Siamo solo stati attenti a reinserirli in modo intelligente e per questo ringrazio il nostro staff medico che ha lavorato con grande impegno per recuperarli".

Brescia ha cambiato pochissimo e questo è già un vantaggio, inoltre i pochi innesti che ha fatto sono stati di peso: "Molti di loro hanno già giocato insieme e con lo stesso coach, perciò hanno parecchia fluidità - sottolinea Buscaglia -. I nuovi innesti sono stati mirati: Chiston un gran colpo anche sotto il profilo fisico-atletico, Bilan un fantastico mix tra vecchia e nuova scuola. Una squadra molto profonda e coperta in ogni ruolo, che però può essere anche atipica e tattica in certi frangenti, adattandosi all’avversario. Dovremo stare attenti alla corsa e all’atletismo che li caratterizza e qualche volta prenderci dei rischi per limitare il loro potenziale".

Coach Magro, dal canto suo, ha provato a ricostruire il morale della squadra e dei tifosi dopo la batosta di Supercoppa: "Siamo felici di ricominciare in casa davanti al nostro pubblico capace di creare una cornice all’interno della quale è veramente emozionante giocare. Incontriamo Pesaro che nel corso di questi anni ci ha fatto penare e non poco - amette -. Ci ricordiamo, ad esempio, nella passata stagione la sconfitta in casa che è una delle ragioni che non ci ha permesso di disputare i playoff in una stagione finita con l’amaro in bocca. C’è la volontà di riscattarsi dopo la Supercoppa, nella quale siamo arrivati sicuramente pronti dal punto di vista fisico, tecnico e mentale e lo abbiamo dimostrato in semifinale. A prescindere dallo scarto subìto in finale, sicuramente una cosa che non ha fatto piacere nè a noi nè ai giocatori, durante questa settimana abbiamo affrontato la sconfitta e c’è la volontà di reagire immediatamente". Fischiano Lo Guzzo, Galasso e Noce.

Elisabetta Ferri